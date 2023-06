Sandra Annenberg ganha homenagem linda de filha em aniversário: ‘Te admiro’

Elisa Annenberg-Paglia, filha de Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, compartilha cliques ao lado da mãe para celebrar aniversário

Nesta segunda-feira, 5, a apresentadora e jornalista Sandra Annenberg está completando 55 anos de idade! E para celebrar esta data tão especial, a filha da famosa, Elisa Annenberg-Paglia, de seu relacionamento com o também jornalista, Ernesto Paglia, decidiu homenagear a mãe com alguns cliques nas redes sociais e um texto emocionante.

“Só risadas, saúde e leveza! Obrigada por tudo! Te admiro demais e te amo mais que tudo no universo (ganhei)”, escreveu a estudante de artes cênicas, que estuda em Nova York, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, Elisa e Sandra aparecem abraçadas, rindo e sorrindo para as lentes das câmeras enquanto aproveitam um passeio.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para a linda família e parabenizações para a jornalista. “Nunca vi uma genética e uma energia tão linda. Vocês são maravilhosas”, comentou um. “Vocês possuem uma luz que transmite muita paz, pessoas muito abençoadas”, exaltou uma outra. “Como são parecidas! E o astral também é semelhante!”, exclamou uma terceira internauta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elisa Annenberg-Paglia (@elisaannenbergpaglia)



Sandra Annenberg se emociona ao completar 55 anos na companhia da família: "Viva!"

“55! Chegou o dia! Como cheguei até aqui?, me pergunto. A caminhada está sendo feita ao caminhar. Nunca planejei nada, só fui, ou vim. Cheguei lá, ou melhor, aqui. Sem pretensões, mas cheia de boas intenções. Quando olho pra trás, tenho orgulho da pessoa que me tornei e do trajeto que fiz com todos os percalços, tropeços, tombos… Mas sempre levantei e continuei”, iniciou Sandra Annenberg, na legenda do vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram.

E prosseguiu: “E sigo assim, tentando sempre. Não desisto nunca. Não busco mais a perfeição, ela não existe. Eu existo e resisto às minhas imperfeições. Não quero alcançar a felicidade, ela não está à frente. Está ao aqui, ao lado, ao redor, perto … às vezes sim, às vezes não. Basta olhar. E sigo. Só quero continuar com saúde e com quem amo e me ama por perto. Olho pra frente e não sei pra onde vou, só sei que vou. Mas, o mais importante, vejo só o momento e o vivo intensamente. Se pudesse me definir com uma palavra seria: intensidade. Intensa-idade é esta, é aqui e agora ! Afinal, a vida é um sopro… Vivamos!”, completou.