Sandra Annenberg se emociona ao completar 55 anos na companhia da família: "Viva!"

Viajando com a família, a jornalista Sandra Annenberg celebrou a data especial com cliques inéditos; veja!

A jornalista da Globo, Sandra Annenberg deixou todos surpresos ao publicar uma sequência de cliques raros ao lado da família. Na ocasião, ela surgiu com o marido, o comunicador, Ernesto Paglia, além da filha do casal: a estudante de artes cênicas, Elisa Annenberg, de 19 anos.

Durante os últimos dias, Annenberg vem compartilhando vários momentos de sua viagem especial e nesta segunda-feira, 05, a apresentadora apareceu esbanjando alegria ao completar 55 anos de vida, e para comemorar a data ela fez uma bela reflexão nas redes sociais.

“55! Chegou o dia ! Como cheguei até aqui ?, me pergunto. A caminhada está sendo feita ao caminhar. Nunca planejei nada, só fui, ou vim. Cheguei lá, ou melhor, aqui. Sem pretensões mas cheia de boas intenções. Quando olho pra trás, tenho orgulho da pessoa que me tornei e do trajeto que fiz com todos os percalços, tropeços, tombos… Mas sempre levantei e continuei”, iniciou ela na legenda do vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram.

E prosseguiu: “E sigo assim, tentando sempre. Não desisto nunca. Não busco mais a perfeição, ela não existe. Eu existo e resisto às minhas imperfeições. Não quero alcançar a felicidade, ela não está à frente. Está ao aqui, ao lado, ao redor, perto … às vezes sim, às vezes não. Basta olhar. E sigo. Só quero continuar com saúde e com quem amo e me ama por perto. Olho pra frente e não sei pra onde vou, só sei que vou. Mas, o mais importante, vejo só o momento e o vivo intensamente. Se pudesse me definir com uma palavra seria: intensidade. Intensa-idade é esta, é aqui e agora ! Afinal, a vida é um sopro… Vivamos!”, completou.

Encantados, os admiradores encheram a postagem de felicitações e mensagens carinhosas para comemorar a data especial da aniversariante. "Muito amor", escreveram outros. "Como você é incrível! Até no dia do seu aniversário, você nos presenteia com um TEXTO LINDO! Parabéns, Sandra! Que bom que temos vc por aqui!", comentou um. "Felizzzzz Vidaaaa Inteiraaaa", falou outro. “Parabéns, meu amor!! Presente que a vida me deu!”, declarou o maridão.

Filha de Sandra Annenberg aparece em "plantão" no Domingão para informar mãe

Para a alegria da mãe babona Sandra Annenberg, a filha Elisa Paglia apareceu no 'Domingão do Huck', em um plantão, para dar uma notícia urgente: as férias estão chegando. É que a jovem estuda artes cênicas em Nova York, nos Estados Unidos e por isso precisa ficar longe da mãe.

"Boa tarde, mãe! Venho em edição extraordinária, daqui de NY, em meio à época das minhas provas finais, para dar uma notícia de extrema importância: eu estou com saudades! Voltou a esfriar e eu chamei a nova planta que comprei de Eva. Chego em São Paulo em menos de um mês e não vejo a hora de passar três meses em casa. Até logo. De Nova York para a minha mãe", disse a filha imitando uma correspondente internacional e derreteu Sandra, que riu admirada do depoimento.