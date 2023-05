Sandra Annenberg tem carro de colecionador que pode valer mais de R$ 100 mil; veja

A jornalista Sandra Annenberg apareceu com carro em 2021 para tomar a vacina contra a Covid-19

A jornalista Sandra Annenberg (54) virou notícia na última semana após sua filha, Elisa Annenberg-Paglia (19) receber críticas nas redes sociais. No entanto, o que muitos não sabem sobre a apresentadora do Globo Repórter é que ela possui um carro considerado item de colecionador, que é avaliado em mais de R$ 100 mil.

Sandra Annenberg apareceu pela primeira vez com o carro em junho de 2021, ao compartilhar registros do dia em que foi tomar a vacina contra a Covid-19 no sistema drive-thru. A jornalista é dona de um Fusca, que, segundo informações do site Glamour, ganhou o apelido de "Itamar", em referência ao presidente da época, Itamar Franco (1930-2011).

O carro retrô pode chegar a custar R$ 200 mil, e é um modelo bastante procurado pelos colecionadores de automóveis. O carro voltou a ser produzido em 1993, e o valor só é estimado caso o carro estiver em perfeita condição de originalidade. De acordo com o site Na Garagem, ele precisa precisa ter pneus, faróis e lanternas originais e não pode ter passado por restauração.

Dependendo do estado do Fusca, é possível encontrar o modelo por R$ 40 mil. Na legenda da publicação, a jornalista comemorou a vacina e escreveu sobre a demora da chegada do medicamento. "Vocês vão ouvir um 'Aiiii'… foi de emoção. Fiquei muuuuito emocionada! Uma mistura de sentimentos… Senti alívio. Senti dor por todos os q não tiveram a chance de ser vacinados", começou.

"Senti raiva pela vacina não ter chegado antes. Senti medo por quem ainda não se vacinou. Senti admiração por todos que trabalham na frente dessa batalha, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde. Senti orgulho do SUS. Senti apreço ainda maior pela ciência. Senti amor pela vida de todos! Senti tanto...", completou ela, que na época tomava a primeira dose da vacina.

CONFIRA A FOTO DE SANDRA ANNENBERG NO CARRO RETRÔ:

O QUE ACONTECEU COM A FILHA DE SANDRA ANNENBERG?

Elisa Annenberg-Paglia, filha dos jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia (64), se tornou alvo de críticas na internet na noite da última quarta-feira, 3. Nas últimas semanas, a jovem passou a criar vídeos para o TikTok e recentemente compartilhou um registro sobre o sotaque paulistano, que dividiu opiniões na web.

Nascida em São Paulo, hoje a jovem mora nos Estados Unidos onde cursa artes cênicas, e costuma mostrar sua rotina em vídeos compartilhados na rede social. "Se você é paulista e fala assim, eu te odeio", disse um internauta. "Se uma pessoa fala assim comigo, meto logo dois socos na boca", escreveu outro ainda mais agressivo.

Apesar das críticas, outros internautas ainda defenderam a filha do casal de jornalistas, elogiando a dicção da jovem e rebatendo os comentários agressivos. "Achei muito fofo", elogiou um fã da estudante. "Talvez você odeie a si mesma e projete isso em coisas completamente irrelevantes", rebateu outro internauta.