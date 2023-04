Lívia Andrade tieta Sandra Annenberg: "Ela é simpatia em forma de gente"

A apresentadora Lívia Andrade se encontrou com Sandra Annenberg nos Estúdios Globo e tietou a jornalista

Lívia Andrade (39) usou as redes sociais para dividir com os seus seguidores um encontro muito especial.

A apresentadora, que faz parte do programa Domingão com Huck, se encontrou com a jornalista Sandra Annenberg(54) nos corredores do Estúdio Globo e fez questão de tietar a colega de emissora.

Ao dividir o registro, Lívia rasgou elogios à apresentadora do Globo Repórter. "E assim a ficha vai caindo... Essa voz, educação, delicadeza, ela é simpatia em forma de gente @sandra.annenberg.real é muito rede Globo de televisão", escreveu a artista na legenda.

Os seguidores elogiaram a postagem. "Duas maravilhosas", disse uma seguidora. "Socorro!!! A Sandra é maravilhosa!!! Vocês são maravilhosas", escreveu outra. "A @sandra.annenberg.real é a simpatia em pessoa, sem falar da competência absurda desta jornalista.Duas rainhas da televisão brasileira", comentou uma fã.

Confira a foto de Lívia Andrade com Sandra Annenberg:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

+ Discreta, Sandra Annenberg divide cliques românticos ao lado do marido: "Casalzão"

Intervenção estética

A apresentadora Lívia Andrade revelou mais uma vez que é adepta a tratamentos estéticos para manter seu corpo no "shape" escultural. E recentemente, a famosa se gravou fazendo intervenções para ficar com as curvas mais sequinhas e chamou a atenção.

Nos Stories do Instagram, a artista surgiu apenas de roupa íntima, deitada em uma maca, enquanto se submetia ao tratamento de uma máquina. "Cavando a cintura", brincou ela ao gravar a região de suas costas e barriga recebendo a massagem do aparelho para queimar gordurinhas.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!