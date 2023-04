Lívia Andrade mostra bumbum após intervenção estética: ''Cavando''

Sincera, Lívia Andrade mostra bumbum e revela intervenções em seu corpo; veja

A apresentadora Lívia Andrade (39) revelou mais uma vez que adepta a tratamentos estéticos para manter seu corpo no "shape" escultural. Nesta terça-feira, 11, a famosa se gravou fazendo intervenções para ficar com as curvas mais sequinhas e chamou a atenção.

Em seus stories, a artista global se gravou apenas de roupa íntima, deitada em uma maca, enquanto se submetia ao tratamento de uma máquina.

"Cavando a cintura", brincou ela ao gravar a região de suas costas e barriga recebendo a massagem do aparelho para queimar gordurinhas.

Além de ter feito o procedimento na região, Lívia Andrade ainda aproveitou o momento para deixar o bumbum empinado. Ao final da sessão, a famosa tirou uma foto no espelho e impressionou ao exibir suas curvas torneadas.

Ainda nos últimos dias, a modelo impressionou ao surgir com o visual diferente. Com os cabelos mais loiros, ela até virou assunto no Domingão Com o Huck.

Veja as fotos de Lívia Andrade:

Lívia Andrade reage após climão com Key Alves e João Gomes no Domingão com Huck

A apresentadora Lívia Andrade defendeu a sua posição de ter relembrado que Key Alves disse que já ficou com João Gomes durante um quadro no programa Domingão com Huck, da Globo. Durante a edição deste final de semana, a loira deixou um climão no ar quando citou a lista de 'ficadas' de Key Alves, que foi quando ela revelou no BBB 23 que já beijou vários famosos, incluindo João Gomes.

No palco, Key Alves estava sendo entrevistada e João Gomes também estava na atração para cantar. Em determinado momento, Lívia Andrade disse que alguém que Key disse já ter beijado estava no palco. A declaração dela repercutiu na internet e ela apareceu no Twitter para se pronunciar sobre o momento.

“Desnecessário é expor os nomes das pessoas em rede nacional! [risos] Eu estou lá para isso, lembrar algumas coisinhas e perguntar coisas, esse é o quadro”, disse ela. Veja mais aqui.