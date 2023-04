Discreta, Sandra Annenberg divide cliques românticos ao lado do marido: "Casalzão"

A jornalista Sandra Annenberg encantou os seguidores ao compartilhar fotos beijando o marido, Ernesto Paglia

Discreta em relação à vida pessoal, a jornalista Sandra Annenberg (54) surpreendeu os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns momentos românticos ao lado do marido, o também jornalista Ernesto Paglia (64).

Nesta quinta-feira, 13, é celebrado o Dia do Beijo, e para celebrar a data especial, a apresentadora do Globo Repórter publicou no feed do Instagram vários cliques em que aparece beijando o amado, inclusive no dia em que eles oficializaram a união.

"Muitos beijos pra vocês no Dia do Beijo da famiglia beijoqueira!", escreveu Sandra, que também fez questão de recordar uma foto em que ela e Ernesto beijam o rosto da filha, Elisa Annenberg Paglia (19), no dia em que ela se formou na escola.

Os internautas amaram os registros da jornalista e encheram a postagem de elogios ao casal. "Quanto amor", disse um seguidor. "Vocês são lindos", escreveu outra. "Esse amor é lindo", se derreteu uma fã. "Família linda", comentou mais uma. "Casalzão", afirmou uma internauta.

Confira as fotos de Sandra Annenberg e Ernesto Paglia aos beijos:

Estreia da filha no teatro

Na última segunda-feira, 10, a jornalista Sandra Annenberg usou as redes sociais para compartilhar com os fãs um momento importante na vida de sua filha! A apresentadora publicou um clique ao lado de Elisa Annenberg Paglia, e comemorou a estreia da filha no teatro em Nova York, onde a jovem mora e estuda interpretação.

"Eu fui à estreia da minha filha! Que emoção e que orgulho vê-la amadurecer e fazer um papel tão difícil, o de um menino de 13 anos, numa história igualmente difícil e emocionante em que a mãe está morrendo de câncer... Dá pra imaginar o quanto chorei? Parabéns, Fi, este é só o começo e eu vou sempre estar lá pra te aplaudir! Te amo mais que tudo no Universo!", declarou a jornalista.

