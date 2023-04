Sandra Annenberg se derrete ao celebrar estreia da filha no teatro: ''Que orgulho''

Em Nova York, jornalista Sandra Annenberg prestigia a filha, Elisa, em sua estreia no teatro, e se declara para a herdeira com Ernesto Paglia

A jornalista Sandra Annenberg (54) usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 10, para compartilhar com os fãs um momento importante na vida de sua filha!

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora publicou um clique ao lado da filha, Elisa Paglia Annenberg (19), fruto do casamento com o também jornalista Ernesto Paglia (64), e comemorou a estreia da filha no teatro em Nova York, onde a jovem mora e estuda interpretação. Na foto, as duas surgiram abraçadas e Elisa posou com flores nas mãos.

"Eu fui à estreia da minha filha! Que emoção e que orgulho vê-la amadurecer e fazer um papel tão difícil, o de um menino de 13 anos, numa história igualmente difícil e emocionante em que a mãe está morrendo de câncer…", iniciou Sandra. Na sequência, a mãe coruja contou que não conseguiu segurar a emoção. "Dá pra imaginar o quanto chorei? Parabéns, Fi, este é só o começo e eu vou sempre estar lá pra te aplaudir! Te amo mais que tudo no Universo!", declarou a jornalista.

Confira o post de Sandra Annenberg para a filha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandra Annenberg (@sandra.annenberg.real)

Sandra Annenberg deixa a web emocionada com reação durante o 'Encontro'

A jornalista Sandra Annenberg participou do programa Encontro com Patrícia Poeta e Manoel Soares. A presença da apresentadora deixou os internautas felizes e bastante emocionados, principalmente após a belíssima homenagem feita por sua filha.

Junto de seu marido, o também jornalista Ernesto Paglia, a apresentadora não conseguiu conter a emoção com a mensagem da filha dos dois, Elisa Paglia Annenberg. Enquanto eles falavam sobre os 50 anos do Globo Repórter, quando foram surpreendidos com a homenagem da jovem, que atualmente mora nos Estados Unidos da América e não vê seus pais a algum tempo.

“Acho que esse é o primeiro vídeo que faço para os dois. Se eu falar alguma besteira é porque estava tentando manter esse segredo. Vocês são as pessoas mais elegantes, educadas, gentis, solidárias e cultas que eu conheço”, começou a filha de Sandara e Ernesto. “Sinto saudade de vocês todos os dias, mas sei que cada dia longe é um dia mais perto de revê-los. Obrigada por me ensinar tudo que eu sei, por me levarem a sério e por sempre estarem perto, mesmo estando longe, viajando o mundo”, completou Elisa.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!