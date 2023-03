Sandra Annenberg deixa web emocionada com reação durante Encontro

Jornalista Sandra Annenberg comove internautas com sua reação durante programa de televisão

Nesta sexta-feira, 31, a jornalista Sandra Annenberg (54) participou do programa Encontro com Patrícia Poeta e Manoel Soares. A presença da apresentadora deixou os internautas felizes e bastante emocionados, principalmente após a belíssima homenagem feita por sua filha.

Junto de seu marido, o também jornalista Ernesto Paglia (63), a apresentadora não conseguiu conter a emoção com a mensagem da filha dos dois, Elisa Paglia Annenberg (19). Enquanto eles falavam sobre os 50 anos do Globo Repórter, quando foram surpreendidos com a homenagem da jovem, que atualmente mora nos Estados Unidos da América e não vê seus pais a algum tempo.

“Acho que esse é o primeiro vídeo que faço para os dois. Se eu falar alguma besteira é porque estava tentando manter esse segredo. Vocês são as pessoas mais elegantes, educadas, gentis, solidárias e cultas que eu conheço”, começou a filha de Sandra e Ernesto. “Sinto saudade de vocês todos os dias, mas sei que cada dia longe é um dia mais perto de revê-los. Obrigada por me ensinar tudo que eu sei, por me levarem a sério e por sempre estarem perto, mesmo estando longe, viajando o mundo”, completou Elisa.

Sandra ficou bastante emocionada e não conseguiu conter suas lágrimas. “Amo vocês mais que tudo nesse mundo. Em um mês e meio estou em casa”, disse Elisa, após ver a mãe emocionada. A jornalista revelou que sua filha está fora do país para estudar Artes Cênicas.

A Elisa, filha da Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, falou coisas tão lindas sobre os pais, e pelo vídeo a gente tem certeza que eles são mesmo pessoas assim: Elegantes, educadas, gentis solidárias e cultas. Depoimento, tão gentil quanto os pais ❤#Encontro

Reprodução TV Globo pic.twitter.com/CpgodtEwZr — Vera Regina ❤🖤🙌 (@vera_regina14) March 31, 2023

Sandra Annenberg celebra abraço emocionante em Klara Castanho: 'Forte e corajosa'

Em suas redes sociais, Sandra falou sobre a repercussão de seu abraço na atriz Klara Castanho durante o programa Altas Horas. Annenberg mostrou fotos do seu abraço na jovem atriz e contou sobre o momento especial. “Ainda sobre o Altas Horas. Klara Castanho, repito aqui o que te disse neste abraço: 'você é muito forte e corajosa! Você nos representa e eu te admiro muito!'. Recebi muitas mensagens dizendo que eu te dei o abraço que todos queriam dar. Então, sinta-se abraçada por todos e que este abraço simbolize o quanto você é querida e o quanto todos te apoiam, amparam e acolhem”, disse ela.