Sandra Annenberg celebra abraço emocionante em Klara Castanho: 'Forte e corajosa'

Sandra Annenberg reflete sobre o abraço que deu na atriz Klara Castanho após desabafo da jovem no programa 'Altas Horas': 'Abraço que todos queriam dar'

A apresentadora Sandra Annenberg (54) falou nas redes sociais sobre a repercussão do abraço que deu na atriz Klara Castanho (22) durante o programa Altas Horas, da Globo. O momento repercutiu na web por causa da emoção do momento. Isso porque Klara tinha acabado de desabafar sobre ter tido um momento difícil de sua vida vazado na internet sem a sua autorização. Então, Sandra a abraçou e emocionou os telespectadores.

Neste domingo, Annenberg mostrou fotos do seu abraço na jovem atriz e contou sobre o momento especial. “Ainda sobre o Altas Horas. Klara Castanho, repito aqui o que te disse neste abraço: 'você é muito forte e corajosa! Você nos representa e eu te admiro muito!'. Recebi muitas mensagens dizendo que eu te dei o abraço que todos queriam dar. Então, sinta-se abraçada por todos e que este abraço simbolize o quanto você é querida e o quanto todos te apoiam, amparam e acolhem”, disse ela.

Ao ver o post, Klara respondeu: “Que sorte a minha receber esse abraço”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandra Annenberg (@sandra.annenberg.real)

Relembre o desabafo de Klara Castanho no programa Altas Horas

Em 2022, Klara Castanho foi vítima de estupro e engravidou. Quando a criança nasceu, ela decidiu entregar o bebê diretamente para a adoção. Depois de desabafar em uma carta aberta nas redes sociais, ela comentou no programa Altas Horas sobre a repercussão do caso, que só se tornou público quando a história vazou nas redes sociais.

No Altas Horas, Klara contou que este foi o momento mais difícil de sua vida e que foi forçada a expor a história por causa dos rumores. “É a minha primeira aparição pública. Eu escolhi vir aqui porque você, Serginho, é muito cuidadoso, sempre me recebeu muito bem e é uma plateia muito amistosa e respeitosa. Meu coração está muito acelerado, é muito provável que, em algum momento, eu vá chorar. Eu quero te agradecer por espaço”, disse ela,

“Foi um período de recolhimento voluntário. Depois de tudo o que aconteceu no ano passado, eu cheguei no meu limite do que poderia, conseguiria e consigo falar. Eu quero, antes de mais nada, abrir o programa falando sobre isso porque eu sei que é um assunto latente, eu sei que é um assunto que, por ser a minha primeira vez publicamente, é o que as pessoas querem saber e estão em busca. Eu fui forçada a trazer a público a coisa mais difícil da minha vida. Eu nunca imaginei que eu teria que falar e lidar com isso além das pessoas que, involuntariamente, foram incluídas na história, que são a minha família. Eu tenho muita sorte de ter recebido muito acolhimento. As pessoas foram muito gentis comigo. Eu tenho uma rede de apoio maravilhosa e uma equipe que me defende. Eu recebo mensagens de muito carinho. Por mais que as pessoas não entendam, elas escolheram respeitar a minha decisão”, completou.

Por fim, a atriz contou que busca por justiça. “Tem uma coisa que eu quero deixar aqui registrado, que é a única coisa que ainda tentam usar contra mim de alguma forma. Depois que eu vim à público, de novo, de forma forçada, eu denunciei todos os crimes aos quais eu fui submetida, todos, sem nenhuma exceção. E o que me resta nesse momento, e ainda bem, é confiar na justiça, e eu confio muito. Não só na justiça daqui, mas numa justiça muito maior. Eu fiz o que eu podia e o que o meu psicológico podia aguentar e pode. Que bom que eu estou aqui, que bom que é com você, que bom que é com mulheres tão fortes e tão potentes. Finalmente eu consigo chorar, eu consigo colocar para fora. E mais uma vez eu quero muito agradecer o acolhimento de cada um, cada olhar de carinho e de amor, cada carinho que eu recebi e recebo todos os dias. Que bom que foi agora e que bom que foi dessa forma”, finalizou.