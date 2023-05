Elisa Annenberg Paglia, filha de Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, exclui vídeo após ataques

Filha dos jornalistas, Elisa Annenberg Paglia recebe enxurrada de ataques em redes sociais após vídeo polêmico

A jovem Elisa Annenberg Paglia (19), filha dos consagrados jornalistas Sandra Annenberg (54) e Ernesto Paglia (64), decidiu apagar o polêmico vídeo de suas redes sociais após receber uma enxurrada de ataques. A atriz deletou o TikTok após alguns comentários maldosos falando sobre seu sotaque paulista.

No vídeo em questão, a jovem, que estuda Artes Cênicas na cidade de Nova York, nos Estados Unidos da América, fala sobre um comentário deixado por um seguidor que ri da maneira como ela pronuncia a palavra “canto”. Elisa disse que o sotaque paulista se destaca pois fala com a boca mais fechada, jogando sons para o anasalado, acentuando com o cansaço. “Essas são palavras que vocês acham que eu falo engraçado por causa do meu sotaque”, comentou.

Porém, a explicação da atriz não agradou os usuários do Twitter, que a encheram de críticas, chegando a chamar Elisa de “mimada”, questionando até seu direito de falar sobre o sotaque paulista. Alguns ainda insinuaram que seu sotaque seria assim por conta de sua posição privilegiada dentro da sociedade brasileira.

Mesmo com as críticas, a filha dos jornalistas globais também foi defendida por diversos usuários, que acharam fofa sua postura, condenando os comentários maldosos proferidos contra a jovem atriz.