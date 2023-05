Quem é a filha de Sandra Annenberg? Sucesso no TikTok, jovem recebeu chuva de críticas na web

Filha de Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, Elisa virou alvo de críticas na web nesta quarta-feira, 3

Elisa Annenberg-Paglia, filha dos jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, se tornou alvo de críticas na internet na noite desta quarta-feira, 3. Nas últimas semanas, a jovem passou a criar vídeos para o TikTok e recentemente compartilhou um registro sobre o sotaque paulistano, que dividiu opiniões na web. Porém, apesar do recente sucesso, muitos ainda não sabem quem é ela.

A filha de Sandra Annenberg tem 19 anos e atualmente vive nos Estados Unidos . Ela se mudou para Nova York a fim de fazer o curso superior de artes cênicas na NYU Tisch School of the Arts, realizando assim um grande sonho de estudar para se tornar atriz, que surgiu em 2014, quando aos 11 anos ela passou a fazer um curso de teatro.

Elisa criou um canal no YouTube em 2021 e, na época, revelou diversos fatos sobre si mesma. No vídeo, ela explicou que sempre gostou de entretenimento, sendo frequentadora assídua da feira CCXP, e que ama criar conteúdos, nem que seja por trás das câmeras. A paixão pôde ser vista em seu perfil oficial do TikTok, que agora já acumula mais de 214 mil seguidores.

Além disso, ela também sabe tocar violão e já fez aulas de patinação artística, ballet, jazz, sapateado e hip-hop. A jovem estudante também sabe falar inglês fluentemente, além de italiano e um pouco de espanhol. Atualmente, ela decidiu deixar o canal que tem no YouTube de lado, e se dedicar inteiramente ao TikTok.

Em seu perfil oficial do Instagram, Elisa tem mais de 114 mil seguidores. Na rede social, ela costuma compartilhar momentos do seu dia a dia na faculdade, além de passeios que faz ao lado dos pais. Sua última publicação mostra um vídeo em que ela surpreende Sandra Annenberg e Ernesto Paglia com uma homenagem feita ao vivo, no programa Encontro com Patrícia Poeta.

ENTENDA POLÊMICA ENVOLVENDO A FILHA DE SANDRA ANNENBERG E ERNESTO PAGLIA

Elisa passou a receber críticas na noite desta quarta-feira, 3, ao viralizar com um vídeo publicado em seu TikTok onde fala sobre as diferenças entre o sotaque paulistano. Nascida em São Paulo, hoje a jovem mora nos Estados Unidos onde cursa artes cênicas, e costuma mostrar sua rotina em vídeos compartilhados na rede social.

"Se você é paulista e fala assim, eu te odeio", disse um internauta. "Se uma pessoa fala assim comigo, meto logo dois socos na boca", escreveu outro ainda mais agressivo. "Ela é literalmente filha da Sandra Annenberg, claro que vai falar com esse sotaque horroroso de paulistano mimado", escreveu ainda um terceiro usuário.

Apesar das críticas, outros internautas ainda defenderam a filha do casal de jornalistas, elogiando a dicção da jovem e rebatendo os comentários agressivos. "Achei muito fofo", elogiou um fã da estudante. "Talvez você odeie a si mesma e projete isso em coisas completamente irrelevantes", rebateu outro internauta.