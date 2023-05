Filha de Sandra Annenberg recebe ataques após vídeo polêmico: "Muito chata"

Filha de Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, Elisa Annenberg vira alvo de polêmica na web por conta do sotaque

Elisa Annenberg-Paglia (19), fruto do relacionamento dos jornalistas Sandra Annenberg (54) e Ernesto Paglia (64), se envolveu em uma polêmica nas redes sociais na última quarta-feira, 3. Acontece que a herdeira publicou um vídeo demonstrando os diferentes sotaques paulista, mas a brincadeira gerou revolta na web.

Elisa, que cursa artes cênicas em Nova York nos Estados Unidos, publicou o registro em seu Tik Tok explicando a variação regional na linguagem dos moradores de São Paulo: "A grande diferença do sotaque paulista para os outros sotaques é que a gente fala com a boca mais fechada e a gente joga todos os sons para o anasalado", disse.

A atriz ainda brincou pronunciando várias palavras com seu sotaque: ‘apartamento’, ‘mano’, ‘estacionamento’ e algumas outras para diferenciar os sotaques e fez referência a uma canção de Rita Lee: “As minas de Sampa falam berinjela e ‘mortandela’”, Elisa lembrou sobre a variação regional.

Mas a publicação não agradou os internautas e a menina recebeu diversas críticas no Twitter: “Se você é paulista e fala assim eu te odeio”, um usuário da rede social escreveu. “Só paulistano burguês chato fala assim”, apontou outro. “Quem fala assim não pertence a São Paulo, só é uma pessoa muito chata do rolê”, disse mais um.

Alguns admiradores de Elisa também defenderam: “A menina é um amor de pessoa”, disse um fã no Twitter. “Deixem a Elisa filha da Sandra Annenberg em paz, o sotaque é dela e fim de papo”, apontou mais um.

se vc é paulista e fala assim eu te odeio pic.twitter.com/IgFVjtkXob — 🍯 (@littlefreakxs) May 3, 2023

Filha de Sandra Anneberg faz surpresa para a mãe:

No final do mês passado, a filha de Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, Elisa apareceu no 'Domingão do Huck', em um plantão, para dar uma notícia urgente: as férias estão chegando! A mãe babona se derreteu com a menina e ficou feliz que em breve poderá visitá-la em Nova York, nos Estados Unidos, onde ela cursa artes cênicas.