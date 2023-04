Filha de Sandra Anneberg aparece em "plantão" no Domingão para informar mãe

Elisa Annenberg enviou vídeo ao 'Domingão do Huck' fingindo ser repórter para passar recado a Sandra Annenberg

Para a alegria da mãe babona Sandra Annenberg, a filha dela com o jornalista Ernesto Paglia apareceu no 'Domingão do Huck', em um plantão, para dar uma notícia urgente: as férias estão chegando.

A jovem Elisa Paglia estuda artes cênicas em Nova York, nos Estados Unidos e por isso precisa ficar longe da mãe, jornalista reconhecida da TV Globo. No entanto, a notícia passada pela filhota era positiva e envolvia o reencontro dela com os pais.

"Boa tarde, mãe! Venho em edição extraordinária, daqui de NY, em meio à época das minhas provas finais, para dar uma notícia de extrema importância: eu estou com saudades! Voltou a esfriar e eu chamei a nova planta que comprei de Eva. Chego em São Paulo em menos de um mês e não vejo a hora de passar três meses em casa. Até logo. De Nova York para a minha mãe", disse a filha imitando uma correspondente internacional e derreteu Sandra, que riu admirada do depoimento.

Sandra contou que falta dois anos para a conclusão de curso da filha. Em outro momento, também disse que assistiu à peça da filha, em que ela interpretou um menino cuja mãe estava morrendo de câncer e se emocionou.

Recentemente, a filhota também homenageou o pai por seu aniversário com fotos na cidade que ela hoje chama de lar. "Pai, já te disse mil vezes, mas dessa vez quero que o mundo inteiro ouça: você é minha maior inspiração (sem contar a mamãe, óbvio)! Cresci tendo o prazer de ouvir de primeira mão as histórias das suas aventuras pelo mundo - e às vezes até ganhava uma lembrancinha de um novo lugar. Os abraços de despedida eram saudosos, e os de chegada repletos de amor", escreveu.

Veja: