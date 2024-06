Isabella Santoni e Henrique Blecher se casam em cerimônia intimista no Rio

Após se casarem no civil, a atriz Isabella Santoni e o empresário Henrique Blecher realizaram uma festa intimista na residência do casal

Dia muito especial para Isabella Santoni! Cerca de um mês após oficializar sua união com o empresário Henrique Blecher no civil, a atriz realizou uma cerimônia intimista neste sábado, 8, no bairro do Joá, no Rio de Janeiro. A festa, celebrada na residência do casal, contou com a presença de amigos e familiares.

Momentos antes de subir ao altar, a artista dividiu com o público registros dos preparativos do casamento. O vestido da noiva é uma criação exclusiva da estilista Lethicia Bronstein, sua amiga de longa data.

"Mergulhei em mil referências e fui trocando com a Lethicia, que me ajudou a montar algo com a minha cara", contou Isabella ao site Vogue. De acordo com o veículo, a peça, feita em zibeline, possui um véu bordado com 3 mil pérolas e técnicas de alta costura.

Através dos stories, a ex-Malhação também mostrou imagens de como foi a cerimônia. Em um dos vídeos publicado nos stories de seu Instagram, Isabella aparece lendo os votos de casamento no altar junto com Henrique Blecher.

Além do vestido, a decoração da cerimônia também foi exibida por Isabella Santoni, que revelou ter se encantado com cada detalhe do local. A famosa ainda compartilhou uma foto do buquê, composto por rosas brancas.

Confira os registros:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Santoni (@isabellasantoni)

Isabella Santoni explica 'casamento relâmpago'

Isabella Santoni (29) falou com a CARAS Brasil sobre o casamento com o empresário milionário Henrique Blecher (47), durante o lançamento da terceira temporada da série Dom, no dia 13 de maio, no Rio de Janeiro. A cerimônia no civil foi realizada no domingo, 12, Dia das Mães, na residência do casal.

A atriz explica que não foi uma decisão relâmpago, já que pegou muitos fãs de surpresa com a notícia. "O tempo da vida real não é o mesmo tempo do online. Eu, pelo menos, não divido tudo exatamente no tempo. Às vezes, acho que o público fica um pouco perdido, de fato quando tudo começou, quando foi o pedido de noivado", diz.

"Noivei em novembro, só divulguei esse ano, e vou casar já já. Casei no civil ontem. (O casamento) vai ser mês que vem, está chegando. Esse mês de maio foi bem agitado: fiz aniversário, 29 anos. Tem encerramento de Dom, tem casamento", emenda.