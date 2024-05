Isabella Santoni anuncia seu casamento no civil com Henrique Blecher

A atriz Isabella Santoni está casada! Ela mostrou fotos e vídeo do seu casamento no civil com Henrique Blecher

A atriz Isabella Santoni oficializou o seu casamento com Henrique Blecher. No último domingo, 12, ela mostrou as fotos da união do casal no civil e surpreendeu seus fãs.

Os noivos apareceram sorridentes e trocando carinhos enquanto celebravam a união em uma festa com amigos e familiares. Nas fotos. Ela mostrou que usou um conjunto branco de blusa com bordados de pérolas e calça. Enquanto isso, o noivo surgiu com camiseta de linho branca.

“Casamos no civil. Início da celebração oficial desse amor! Sr. E Sra. Blecher”, disse ela na legenda. Vale lembrar que os dois anunciaram o noivado publicamente há apenas 3 semanas com um post dela mostrando o seu anel de noivado.

View this post on Instagram A post shared by Isabella Santoni (@isabellasantoni)

View this post on Instagram A post shared by Isabella Santoni (@isabellasantoni)

View this post on Instagram A post shared by Isabella Santoni (@isabellasantoni)

Declaração de amor de Isabella Santoni para Henrique Blecher

Em dezembro de 2023, Isabella Santoni fez uma declaração de amor para Henrique Blecher nas redes sociais para celebrar o encontro deles na vida.

“Meu presente de 2023. Henrique chegou quando eu nem esperava, quando eu mais queria ficar comigo, quando eu mais achava que a solidão era o que eu mais precisava… mal sabia eu que ele traria tudo que eu pedia ao universo, há anos. Uma proposta de vida à dois que me desafia e me vira do avesso”, ela contou como conheceu seu amado.

“Chegou questionando todos os meus modus operandi e fazendo a menina dar espaço pra mulher. Sem amarras. Sem defesas. Sem controle. O amor pede entrega e confiança”, Isabella completou e deixou um conselho: “Eu escrevo isso tudo pra dizer pra vocês não deixarem de acreditar no amor. Não se fecharem pro maior presente do mundo”, disse.

“Esse foi um ano que eu me aproximei muito de Deus. MUITO. Talvez da maior forma que já pude. Só desejo isso para 2024: muita fé e muito amor”, Isabella finalizou a declaração para Henrique. Vale mencionar que eles assumiram o namoro de forma discreta com uma publicação nas redes sociais em novembro deste ano.