Veja o bolo de casamento do herdeiro de Cesar Filho

Herdeiro de Elaine Mickely e Cesar Filho, Luigi Cesar se casou com Julia Vieira no último final de semana. Veja os detalhes da celebração

O apresentador Cesar Filho e a esposa, Elaine Mickely, estão radiantes com o casamento do filho mais velho, Luigi Cesar. O rapaz se casou com Julia Vieira no último final de semana em uma união civil no jardim da casa dos pais dele na Grande São Paulo. Agora, que tal ver os detalhes do grande dia?

Luigi e Julia escolheram um bolo de casamento encantador. O doce contou com duas camadas e foi todo decorado em tons de azul e branco. O bolo foi decorado com estampas de várias flores e ainda contou com arranjos de flores de açúcar para enfeitar as camadas.

Inclusive, toda a festa de casamento civil foi decorada em tons de azul e branco - até os convidados foram vestidos na mesma paleta de cores. Outro detalhe encantador foi a lembrancinha do casamento. Os noivos escolheram presentear seus convidados com azulejos e cartas personalizadas.

Os detalhes da decoração foram revelados pelos pais do noivo, Elaine e Cesar, nos stories do Instagram. Veja as fotos na galeria abaixo!

Homenagem de Elaine Mickely para Luigi Cesar

Elaine Mickely usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para o filho, Luigi Cesar. O rapaz, fruto de seu relacionamento com o jornalista Cesar Filho, vai se casar no civil com Júlia Vieira neste sábado, 15.

No feed do Instagram, a famosa postou várias fotos em que aparece com o herdeiro, o marido e a filha, Luma Cesar, e falou sobre a nova fase da vida dele. "Meu filho, esse é o último post que eu faço com vocêsolteiro…", começou.

"Hoje, @luigicesar, você se casa no civil com a mulher da sua vida, @juliasaraivavieira, essa, que o Senhor já preparou para você com tanto cuidado. Estamos transbordando de alegria e gratidão…. mas, é impossível as lágrimas não caírem nesse momento. Um filme passa em nossas mentes… Um mix de emoções e sentimentos invadem nossos corações!!!", acrescentou.

Por fim, Elaine se declarou para Luigi."Uallllllll, chegou o primeiro grande passo dessa abençoada união! Estaremos sempre aqui por perto! Vamos curtir esse dia lindo! Te amamos muito, muito, muito!!!!", finalizou.