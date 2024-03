Isabelle Drummond e Enzo Celulari posam juntos e ganham torcida: ‘Casal’

Casal em potencial? Isabelle Drummond e Enzo Celulari posam juntinhos e chamam atenção dos seguidores nas redes sociais

Na última quinta-feira, 8, Enzo Celulari reencontrou uma amiga de longa data, Isabelle Drummond e compartilhou alguns registros do momento em suas redes sociais. Juntos em uma visita a uma galeria de arte da periferia, os famosos receberam elogios pela iniciativa, mas também despertaram o apoio dos seguidores por um possível romance.

Nos registros compartilhados, inicialmente pelo herdeiro mais velho de Cláudia Raia e Edson Celulari em seu perfil oficial no Instagram, Enzo e Isabelle são vistos posando juntos no carro e depois lado a lado durante a visita à galeria. Na capa, eles também posam com os idealizadores do projeto e mostram algumas das obras expostas no evento.

Discreto sobre sua vida pessoal, o empresário e modelo falou sobre a visita na legenda da publicação: “Arte visual que sai da periferia, impacta, transforma e ecoa pelo mundo”, escreveu Enzo. Nos comentários, os amigos receberam muitos elogios pela atitude e também foram alvo da torcida para formarem um casal, pelo menos na ficção.

“Não deveria, mas shippo”, disse uma admiradora. “Eu já criei o roteiro da novela, é isso”, brincou mais uma. “Shippaveis demais, Isabelle agora que a senhora escreve, dirige e produz faz uma comédia romântica com o Enzo imediatamente”, outra brincou com a química. “Iria amar esse casal, além de lindos, sempre em boas causas”, disse mais uma.

Vale lembrar que Isabelle e Enzo são amigos há alguns anos, porém sempre mantiveram discrição total sobre sua relação. Em 2020, eles foram flagrados jantando juntos em um restaurante, o que logo gerou suspeitas de um possível romance. No entanto, eles nunca confirmaram tais especulações e parecem ser apenas bons amigos.

É válido mencionar também que no final do ano passado, a atriz também chamou atenção ao compartilhar outros clique. Na ocasião, ela apareceu praticando stand-up na praia ao lado de um rapaz misterioso. Apesar de atiçar a curiosidade dos fãs, ela preferiu não compartilhar detalhes sobre sua identidade ou relação com ele para manter a discrição.

Enzo Celulari foi visto curtindo ‘farra’ com atriz:

Enquanto os admiradores torcem por um romance com Isabelle Drummond, Enzo Celulari parece estar aproveitando ao máximo sua solteirice e sem muita discrição! Em um vídeo que viralizou, o filho de Claudia Raia e Edson Celulari foi visto curtindo uma noitada intensa durante a festa de aniversário da atriz Laryssa Ayres.

No registro, divulgado pelo Portal Leo Dias, Enzo está curtindo o agito quando a atriz se junta a ele e se senta em seu colo repentinamente. Sem cerimônia, ela começa a dançar para o modelo e empresário, que parece gostar das carícias e aproveita a aproximação. Enquanto isso, outro homem também se aproxima e dança para o ator; veja o momento que viralizou nas redes sociais.