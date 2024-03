Edson Celulari curte parque de diversões com a filha, Chiara: "Que delícia"

Nas redes sociais, o ator Edson Celulari mostrou as fotos curtido as férias nos EUA ao lado da esposa e da filha caçula, Chiara

Edson Celulari explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta terça-feira, 12, ao abrir o álbum de fotos de sua viagem em família. Ele está curtindo as férias após o fim da novela Fuzuê, da TV Globo.

O ator viajou com a mulher, Karin Roepke, e a filha caçula, Chiara, de dois anos, para os Estados Unidos, e eles decidiram visitar um parque de diversões. No feed do Instagram, o artista mostrou alguns registros se divertindo com a herdeira.

Na legenda, Celulari celebrou a momento. "Os parques da Universal são para toda a família... para crianças de todas as idades", disse o famoso, que também é pai de Enzo Celulari e Sophia Raia, fruto de seu casamento com a atriz Claudia Raia.

Os internautas encheram a postagem de curtidas e eloigos. "Aproveitem muito", disse uma seguidora. "Que lindos", escreveu outra. "Que fotos maravilhosas. A boneca deve estar curtindo muito", falou uma fã. "Que delícia! Que essa lindeza aproveite bastante", comentou mais uma.

Vale lembrar que Chiara completou dois anos no dia 23 de fevereiro, e na ocasião, os papais corujas prestaram homenagens nas redes sociais.

Confira as fotos:

Festa de aniversário da filha

Chiara, filha de Edson Celulari e Karin Roepke, ganhou uma festa luxuosa para comemorar seu aniversário de 2 anos. Nas redes sociais, o ator postou um vídeo com os detalhes da celebração, que teve como tema 'Confeitaria da Minnie'.

Para o evento, a aniversariante surgiu usando um lindo vestido lilás, e posou sorridente ao lado dos papais e dos irmãos mais velhos, Enzo Celulari e Sophia Raia, fruto do relacionamento de Celulari com a atriz Claudia Raia. "Realizando sonhos do nosso sonho que faz 2 anos. Te amamos muito, filha. Que você acredite no impossível, aposte na delicadeza, que seja verdadeiramente autêntica e feliz", falou o artista. Confira!