Edson Celulari e Karin Roepke celebram aniversário de 2 anos da filha

Nas redes sociais, o ator Edson Celulari e a esposa, Karin Roepke, celebraram o aniversário de dois anos da filha, Chiara

Edson Celulari e KarinRoepke usaram as redes sociais para celebrar mais um aniversário da filha. Nesta sexta-feira, 23, Chiara completou dois anos de vida, e ganhou uma bela homenagem dos papais.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator publicou um vídeo em que a caçula aparece brincando em um balanço e a parabenizou. "2 anos, Chiara e o balanço", escreveu o artista, que também é pai de Enzo Celulari e Sophia Raia, fruto de seu relacionamento com a atriz Claudia Raia.

Karin também compartilhou em seu perfil oficial um vídeo com vários momentos da herdeira e se derreteu. "Assim foi mais um ano de vida da Chiara! A minha filha está há 2 anos nesse mundão sendo luz, amor e alegria. Meu coração vibra muito alto por ser sua mãe e acompanhar sua jornada. Que eu tenha sabedoria pra te conduzir pelos melhores caminhos. Feliz aniversário! Eu te amo, minha vida", disse ela na legenda.

Confira as publicações:

A festa de aniversário

Chiara, filha de Edson Celulari e Karin Roepke, ganhou uma festa luxuosa para comemorar seu segundo ano de vida. Nas redes sociais, o ator postou um vídeo com os detalhes da celebração, que teve como tema 'Confeitaria da Minnie'.

Ao dividir o vídeo da festa no feed do Instagram, Edson se derreteu. "Realizando sonhos do nosso sonho que faz 2 anos. Te amamos muito, filha. Que você acredite no impossível, aposte na delicadeza, que seja verdadeiramente autêntica e feliz", falou o artista

Karin também postou várias fotos da festa da filha e se declarou para a herdeira nas redes sociais. "Aniversário da nossa Chiara na 'Confeitaria da Minnie' mais fofa e cheia de amor. Viva você e seus 2 anos! Nós te amamos, filha iluminada", declarou a artista. Confira as publicações!