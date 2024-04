Adriane Galisteu fala de Senna: ‘Morreu sem realizer três sonhos’

Adriane Galisteu relembra a morte do ex-namorado, Ayrton Senna, ao falar sobre o que ele não conseguiu realizar em vida

A apresentadora Adriane Galisteu falou sobre Ayrton Senna na gravação do especial Em Senna, que será exibido pela ESPN e Star+. Em seu depoimento, ela listou os sonhos que o ex-namorado não teve tempo de realizar enquanto estava vivo.

"Eu falo que ele morreu sem realizar os três maiores sonhos dele. Ele tinha um sonho de correr na Ferrari, não realizou. Tinha um sonho de ter um filho, acho que não teve. Houve um "bafafá" de que teve uma filha, não sei como ficou essa história, mas ele não exerceu a paternidade. E um sonho de conhecer a Disney. Quer dizer: a coisa mais óbvia do mundo, conhecer a Disney. Então, eu trouxe isso para a minha vida. Eu sou uma mulher que realizo os meus sonhos", disse ela, segundo a Coluna Play, do Jornal O Globo.

Senna morreu em 1994 durante o acidente em uma corrida de F1.

Adriane Galisteu relembra acidente de Ayrton Senna

Em entrevista à CARAS Brasil em dezembro de 2023, Adriane Galisteu relembrou o acidente fatal de seu ex-namorado, Ayrton Senna, em Ímola, na Itália. Na conversa, ela falou sobre o ocorrido e o momento no qual foi ao local da morte do piloto.

"Volto para a curva do Tamburello, volto para esse momento. Lembro bem dessas cenas e dessas imagens, porque eu tinha essa curiosidade. Para mim, o acidente do Ayrton foi tão inacreditável, como que um homem morre fazendo aquilo que ele mais sabia fazer? Tinha a sensação de que ele faria essa corrida de olhos fechados, vendado, de tão bom que ele era", compartilhou Adriane sobre o momento no qual esteve na curva do Tamburello, local do acidente de Senna.

"Já tinha visto ele bater de formas muito mais violentas, então, para mim, estar nessa curva colocou um ponto final nessa situação. Essa foi uma cena super emocionante, difícil e forte, mas foi muito importante profissionalmente e pessoalmente para a minha vida", acrescentou a apresentadora.