Daniella Cicarelli mostra fotos com o marido na Itália

Após viagem com o esposo discreto, Daniella Cicarelli mostra registros curtindo com o amado cidade italiana e suas belezas

A apresentadora Daniella Cicarelli encantou ao mostrar alguns cliques de sua intimidade com o marido. Discreta com sua vida pessoal, a famosa postou registros da viagem que fez com o empresário Guilherme Menge na Itália.

Nesta quinta-feira, 23, a modelo aproveitou o clima de tbt e relembrou as fotos que tirou com seu eleito fora do Brasil. Muito elegante, Daniella Cicarelli apareceu de vestido preto para um jantar e em outros momentos com roupa esportiva, já que ela e o companheiro adoram praticar esporte.

"Dias italianos. Do nosso albinho de fotos para vocês", escreveu a artista ao abrir a intimidade e mostrar um pouco de sua vida com os seguidores. Nos comentários, Guilherme se declarou para a mulher. "Idemo! Te amo. Companheira de vida. Occhio alla strada", falou o empresário em italiano.

Do casamento atual, Daniella Cicarelli não tem filhos. Ela é mãe de uma garota, Ana Beatriz, de 10 anos, é fruto do casamento anterior da modelo com Frederico Schiliró. Desde 2018, a famosa está com Guilherme Menge.

Veja as fotos da viagem de Daniella Cicarelli na Itália:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniella Cicarelli (@daniellacicarelli)

Daniella Cicarelli choca com tanquinho extremo

Usando um biquíni de modelo fininho e com estampa de estrela, a modelo, de 44 anos, esbanjou suas curvas saradas e chocou com sua barriga muito definida. Dona de uma tanquinho desenhado, Daniella, que não faz dietas e come vários doces por dia, deixou os seguidores perplexos ao postar uma foto na praia.

"Eu só queria ter sua barriga", disseram. "E ainda falam que corrida faz cair", observaram outros que a corredora tem um físico torneado. "Musa", elogiaram outros a artista que ficou famosa nos anos 2000 ao iniciar como apresentadora na MTV Brasil.