Filha de Daniella Cicarelli aparece nos stories e se mostra a cara da mãe

Filha de 10 anos da modelo Daniella Cicarelli disse que gosta de esportes e puxou a beleza da mãe

A filha da modelo Daniella Cicarelli está a cópia da mãe. Aos 10 anos, ela já mostra uma beleza exuberante e interesses atléticos.

Em uma caixinha de perguntas, uma seguidora questionou se a filha dela gostava de esportes como o pai, o empresário Frederico Schiliró. Ela mesma confirmou nos stories de Cicarelli.

Ana Beatriz é fruto do antigo relacionamento da apresentadora, que hoje é casada com o também empresário Guilherme Menge.

No momento, Daniella está esquiando na Suíça, enfrentando temperaturas negativas. Ela afirmou que chegou a correr no frio e tem se dividido entre se divertir e cuidar da filha.

Ela afirmou que quando finalmente iria descansar, o maridão ainda afirmou que achou uma piscina aquecida onde estão hospedados e a intimou a ir com ele. Ela ainda aproveitou para pegar uma sauna.

Gente como a gente, ela mostrou que no hotel tinham potes com chocolates importados e todo lugar que ela ia, pegava alguns e colocava na blusa. Depois, ria da própria ação e levava as guloseimas para o quarto.

Confira foto da filha de Daniella Cicarelli: