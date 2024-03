Monique Alfradique revela ter vivido relacionamento tóxico: 'Romper é muito difícil'

Como sua personagem em Elas por Elas, Monique Alfradique também já viveu um relacionamento tóxico e ressalta a importância de falar sobre o tema na novela

No remake de Elas por Elas, da TV Globo, Monique Alfradique (37) interpreta a personal trainer Érika, que vive um casamento conturbado com Edu (Luís Navarro), cheio de traições e mentiras por parte dele. Em um bate-papo nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com a participação da CARAS Brasil, a atriz fala sobre o momento em que a personagem descobre que está presa a um relacionmento tóxico e destaca a importância de abordar o tema em uma novela. A artista também confessa que já passou pela experiência em sua vida. "Romper é muito difícil", destaca.

"Acho que todas nós já passamos por alguma situação como esta. Acho que a Erika vem desse lugar para mostrar que, às vezes, você dentro do relacionamento, não vê as manipulações que sofre... Já tive relacionamento tóxico, sim. E a Érika vem para mostrar isso. A gente, dentro da relação, não consegue ter esse olhar frio. Às vezes, você até vê mas não tem força para sair, então é muita paciência, tem que ir no seu tempo, contar com o apoio dos amigos e família, porque é muito fácil quando um amigo ou familiar diz:'Fulano não te merece. Sai disso'. Mas quando você está dentro dessa relação, é muito mais difícil, você tem laços com a pessoa e romper isso é muito difícil. Então, a Erika mostrou, teve o tempo dela de amadurecer e ver quem ele (Edu) realmente é, quem ela é e quem ela realmente merece (como companheiro)", ressalta a atriz.

Assim que Érika estava se reabilitando do coma, por conta de um atropelamento após sair às pressas do bar em que flagrou a infidelidade de Edu, ela começa a relembrar da traição do marido e coloca um ponto final na relação.

Eu postei (nas redes sociais) a cena que a Érika, depois do acidente, lembra de tudo, que o Edu foi o culpado de tudo e por tudo que ele já tinha feito com ela, e foi uma comoção geral. Recebi muitas mensagens, de gente falando do quanto é importante falar sobre isso. É isso! A gente ser apoiar. Às vezes, vendo pessoas passando por isso, você não se sente sozinha, porque tem muitos momentos que você se sente sozinha nesse lugar. E pensa: Meu Deus, preciso sair disso. Às vezes, você vê todas as possibilidades mas não consegue sair, porque está muito presa naquela relação. E isso leva tempo. E quando você tem uma coisa projetada, que você olha e fala: meu Deus, estou nesse lugar, eu sou uma Érika, é muito bom. E é bom poder mostrar essa volta por cima que ela está dando. Independentemente dela ter um novo relacionamento ou não, nem é a questão, é ela estar bem com ela mesma. Ela está feliz, trabalhando, e agora está estimulada, vai fazer prova para a polícia", fala Monique.

A atriz também foi questionada sobre o trabalho ao lado de Lázaro Ramos (45). Na trama, Mario, personagem interpretado pelo ator, sempre foi apaixonado por Érika. "Ele é maravilhoso, mais um parceirão de cena, mais uma pessoa que fiz uma grande amizade. A gente se divertia muito fazendo (as cenas). Teve uma cena, superbacana, quando ele se declara para a Érika e fica aquele misto de amizade, de amor, e tem uma admiração recíproca ali. Trabalhar com o Lázaro é controlar o riso o tempo inteiro, é maravilhoso", conta.

Das novas amizades que Monique pretende levar para a vida após o fim de Elas por Elas, a atriz destaca: "A Maria Clara (Renée), sem dúvidas, que virou a minha irmã de vida. Ah, muita gente. O Lázaro, o Lavarro. Geralmente, quem fica mais próximo da gente, que é do nosso núcleo, que a gente vê mais, sem dúvidas a gente leva para a vida".

CUIDADOS COM A SAÚDE

Érika é personal trainer, gosta de cuidar da saúde. Como ela, Monique Alfradique também se preocupa com o bem-estar. "Sempre fui de treino. Treinar, para mim, de uma certa forma é uma terapia. Tem dias que eu faço yoga, outros, aeróbico, é um momento que canalizo a minha ansiedade. Então, treinar sempre fez parte da minha vida. Agora, ser personal é uma correria. Tive aula que me ajudou muito a entender essa correria que é... Dar aula em um lugar, dar aula em outro. E a Érika é essa mulher que quer fazer acontecer, que rala para pagar os boletos dela. Acho que a Érika veio para mostrar esse lado da mulher batalhadora, que sustenta toda família. Renée ficou sem emprego, então ela sustentou a família toda, os sobrinhos... E ela batalhando, andando de um lado para o outro, almoçando dentro do carro, fazendo as coisas darem certo", diz.

FÉRIAS E NOVO PROJETO

Após o fim da novela, a atriz pretende descansar um poquinho e já emenda um novo trabalho. "Férias no mês de abril, e em maio, já emendo em um programa que vou apresentar no canal E! Entertainment, que é um programa chamado Beauty Life, que é um programa de lifestyle, sobre praias, em geral. E eu vou ter alguns convidados, então vai ser bacana. Um programa mais dinâmico, que consigo ter mais liberdade em relação a texto também. O programa é de entrevista, mas também é lifestyle", revela.