Monique Alfradique ganha elogios ao exibir curvas esculturais: "Perfeita"

A atriz e apresentadora Monique Alfradique impressionou os seguidores ao postar novos cliques exibindo sua beleza na web

A atriz e apresentadora Monique Alfradique chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 11, ao compartilhar algumas fotos em que aparece trabalhando em meio a um lindo cenário no Rio de Janeiro.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista surge exibindo seu corpo escultural enquanto faz poses. Ela está usando um maiô vermelho cavado, com recortes e duas flores na parte da frente, além disso, deixou os fios soltos.

Na primeira imagem, a artista está deitada, e ao fundo é possível ver o mar. Já no segundo clique, Monique está em pé e com os olhos fechados. "Trabalhar com esse visual fica ainda melhor", afirmou ela na legenda da publicação.

Os internautas encheram a postagem da atriz de curtidas e elogios. "Que deusa", disse uma seguidora. "Maravilhosa demais", escreveu outra. "Você é perfeita", falou uma fã. "Simplesmente maravilhosa", afirmou uma admiradora.

Desabafo sobre pressão social

Há quatro anos estrelando a peça Quase Normal, a atriz Monique Alfradique afirmou que o espetáculo foi importante para ela conseguir lidar com mais tranquilidade sobre os desafios que envolvem a vida da mulher. Em entrevista à revista CARAS, a famosa abriu o coração e falou um pouco sobre a pressão que muitas mulheres sofrem da sociedade.

"Nós, mulheres, de forma geral, somos muito cobradas. O fato de ser uma pessoa pública potencializa ainda mais essa cobrança, afinal, não é só o vizinho, ou aquela conhecida cuidando ou julgando o que eu faço, mas são as pessoas desconhecidas também. Ou seja, é inevitável não me identificar com as questões do espetáculo, até porque trouxemos muitas coisas da minha vivência para o palco. Mas procuro não lidar com essas cobranças de uma forma negativa. Com o tempo, aprendi a me posicionar e ignorar todas essas cobranças desnecessárias", declarou.