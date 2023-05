Monique Alfradique desabafa sobre pressão social por ser mulher: "Aprendi a me posicionar"

Em entrevista à CARAS, a atriz Monique Alfradique abriu o coração sobre os dramas enfrentados por mulheres na sociedade

Há quatro anos estrelando a peça Quase Normal, a atriz Monique Alfradique (36) afirmou que o espetáculo foi importante para ela conseguir lidar com mais tranquilidade sobre os desafios que envolvem a vida da mulher.

Em entrevista à revista CARAS, a famosa abriu o coração e falou um pouco sobre a pressão que muitas mulheres sofrem da sociedade. "Nós, mulheres, de forma geral, somos muito cobradas", iniciou ela.

"O fato de ser uma pessoa pública potencializa ainda mais essa cobrança, afinal, não é só o vizinho, ou aquela conhecida cuidando ou julgando o que eu faço, mas são as pessoas desconhecidas também. Ou seja, é inevitável não me identificar com as questões do espetáculo, até porque trouxemos muitas coisas da minha vivência para o palco", revelou

A artista completou dizendo que tem tentado lidar com o assunto com maturidade, para não afetar sua rotina. "Mas procuro não lidar com essas cobranças de uma forma negativa. Com o tempo, aprendi a me posicionar e ignorar todas essas cobranças desnecessárias", declarou.

Em Quase Normal, Monique vive uma mulher moderna que passou por uma série de decepções amorosas e fracassos profissionais, mas ainda assim segue tentando manter uma vida normal em meio a sociedade que lhe cobra o tempo inteiro.

Monique ainda comentou como tem vivido um período especial em sua carreira com o sucesso do projeto. "Sou apaixonada pelo teatro, foi onde comecei minha carreira. É muito especial poder estar no palco, agora, em turnê", contou.

"É meu primeiro monólogo e eu sempre tive fascínio pela troca com o público e esse tipo de espetáculo oferece ao ator a experiência de estar sozinha no palco, mas abraçada pela plateia, é algo incrível", disse a loira, que também faz a produção executiva da obra. "A reação positiva do público que me deixa muito feliz e realizada, sinto que eu estou no caminho certo", finalizou.