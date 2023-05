Monique Alfradique relembra dois anos de morte de Paulo Gustavo: ‘Saudade’

Atriz Monique Alfradique compartilha mensagem lamentando saudade de Paulo Gustavo após dois anos de sua morte

Nesta quinta-feira, 4, marca dois anos desde que o comediante Paulo Gustavo (1978 - 2021), após complicações por conta da Covid-19. Para continuar a deixar a memória do humorista viva sempre, a atriz Monique Alfradique (37) usou suas redes sociais para compartilhar fotos ao lado do amigo, completando com um lindo texto deixando claro a saudades que sente.

“Dois anos da sua partida meu amigo mas deixando um legado de tudo o que defendeu e conquistou. Com você aprendi que esses pilares são essenciais para vida: humor, generosidade e viver o agora”, começou a atriz, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

“Com você aprendi a realizar meus projetos e produzir as histórias que quero contar, rodeada de pessoas que admiramos. Sou muito grata pelo nosso ofício ter nos unido. Saudade sempre, te amo”, finalizou Monique, usando cliques que tem ao lado de Paulo para ilustrar o texto lindo. Os comentários foram inundados de pessoas que compartilham da mesma saudade que a atriz, pelo incrível legado deixado pelo comediante.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Monique Alfradique (@moniquealfradique)



Monique Alfradique fala sobre sua experiência no teatro

Em entrevista na revista CARAS, Monique Alfradique falou sobre o monólogo Quase Normal, que está em cartaz desde 2019. "Sou apaixonada pelo teatro, foi onde comecei minha carreira. É muito especial poder estar no palco, agora, em turnê. É meu primeiro monólogo e eu sempre tive fascínio pela troca com o público e esse tipo de espetáculo oferece ao ator a experiência de estar sozinha no palco, mas abraçada pela plateia, é algo incrível. Também faço a produção executiva e essa experiência me trouxe e continua trazendo muitos aprendizados. Além disso, tem a reação positiva do público que me deixa muito feliz e realizada, sinto que eu estou no caminho certo", afirmou ela.

Então, ela contou mais sobre a sua personagem no teatro. "Minha personagem é uma mulher moderna, autêntica, impulsiva e dona do seu destino, que já passou por decepções amorosas, fracassos profissionais e péssimas experiências virtuais, mas, ainda assim, segue determinada em tentar levar uma vida normal, mesmo precisando lidar com todas as pressões da sociedade", declarou.