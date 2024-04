Tereza Seiblitz volta à Globo como batalhadora em Justiça 2: 'Intensidade'

Durante coletiva de imprensa, a CARAS Brasil conversou com a atriz Tereza Seiblitz que está de volta à Globo após um período de mais de dez anos.

A atriz Tereza Seiblitz (59) está de volta à Globo interpretando a personagem Santana em Justiça 2, do Globoplay. Ela é uma das novidades da nova temporada. Na trama, vive a mãe de Milena(Nanda Costa). A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa do lançamento da série onde a atriz deu mais detalhes de sua participação:"Intensidade".

Santana é uma mulher batalhadora que sobrevive de encomendas de salgadinhos para festas. Mãe solteira, ela vê sua vida mudar após sua filha ser presa por sete anos. A jovem foi acusada de acusada de um crime que não cometeu. Tereza celebra a parceria com Nanda.

"Eu me lembro do primeiro longa que eu assisti da Nanda, eu falei: 'Nossa, que menina interessante, bonita, forte, brasileira e, ao mesmo tempo, popular, refinada. E eu gostei muito de ter sido chamada para fazer parte dessa parceria", declara.

Tereza comenta que as duas se identificaram muito rapidamente:"Eu nem sei o que dizer, acho que foi paixão à primeira vista, uma relação de mãe e filha muito forte, porque a gente passou texto juntas, a gente se encontrou e tinha um desejo de fazer as cenas e se divertir ali dentro".

RECÍPROCO

Nanda Costa também exalta a parceria com Tereza, além disso, a atriz comentou que sua mãe ficou extremamente feliz pela escalação: "Quando o Gustavo [diretor] falou, ele comentou que foi demorou um pouco a escolha, mas eu sempre perguntava todo dia: 'Quem vai ser minha mãe?' ".

"E quando ele falou que seria a Tereza, eu fiquei muito feliz. A minha mãe é super fã dela e quando eu contei, ela ficou super feliz, falou que queria muito ver ela na TV de novo", finaliza a atriz Nanda Costa.

Nesta quinta-feira, 25, vai ao ar mais um bloco com quatro episódios de Justiça 2, no Globoplay. A história é desenvolvida pelos Estúdios Globo, criada e escrita por Manuela Dias e conta com direção artística de Gustavo Fernández.