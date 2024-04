Mãe de Davi comenta atitude de Mani Rego com seu ex-marido

Elisangela Brito quebra o silêncio e comenta aniversário do ex-marido na casa de Mani Rego

Dermeval de Brito (54), pai de Davi, campeão do BBB 24, assoprou as velinhas nesta semana. No entanto, a comemoração ocorreu bem longe do novo milionário e da sua ex-mulher, Elisangela. Hospedado na casa de Mani Rego (42), agora intitulada pelo baiano famoso como 'ex-namorada', ele ganhou uma festa de aniversário da ex-nora. A atitude da vendedora de lanches deu o que falar.

A CARAS Brasil procurou Elisangela e a questionou sobre o fato de Dermeval ter passado o aniversário longe dos filhos. O fim do casamento deles ocorreu quando Davi tinha 11 anos de idade. De forma limitada, a matriarca respondeu: "Estou em paz". Ela também afirmou que estava viajando e focada em apoiar o filho.

Desde que terminou o relacionamento com o campeão do BBB 24, Mani Rego recebeu apoio do ex-sogro que se mudou para sua casa temporariamente. Ele tem optado por ficar longe da casa luxuosa em que o famoso está passando os seus primeiros dias com nova realidade financeira.

Durante sua passagem pelo reality show da Globo, Davi se referência à Mani como sua esposa. No entanto, horas após ser consagrado o novo ricaço do país, ele mudou de postura e passou a chamá-la de 'conhecida'. No Mais Você, de Ana Maria Braga (75), o motorista disse que estava na fase de conhecer a então amada.

“Período de conhecimento. É como a Bíblia diz: ‘há tempo determinado para todas as coisas’. Há um tempo para tudo, de se conhecer... estamos na fase dos beijinhos, comer um sorvete na praia, olhando o mar”, conta ele, que deixou a apresentadora surpresa.

A atitude dele deixou Mani decepcionada. A empreendedora usou as redes sociais para dizer que estava se sentindo um 'produto' e anunciou o término do relacionamento para seus mais de 6 milhões de seguidores no Instagram.