Fábio Porchat cai no choro com homenagem a Paulo Gustavo em peça de teatro

No palco de sua peça de teatro, Fábio Porchat se emociona e cai no choro com homenagem a seu amigo, Paulo Gustavo, falecido em 2021; veja!

O ator e comediante Fábio Porchat se emocionou nos palcos de sua peça de teatro, 'Agora é que são elas'. Ao finalizar a apresentação, o artista caiu no choro ao fazer homenagem ao seu amigo, Paulo Gustavo, falecido em 2021.

Em seu perfil oficial do Instagram, Porchat compartilhou o vídeo do momento emocionante nos palcos, onde ele exaltou a presença de Déa Lucia, mãe de Paulo, na plateia. Com lágrimas nos olhos, ele disse que o amigo foi uma grande inspiração para a peça, dirigida e escrita por ele.

"Eu tô emocionado que hoje a Dona Déa tá aqui", disse o ator, que desceu até a plateia para segurar as mãos de Déia. "Há 19 anos eu estreei com o Paulo, com esses esquetes. Você tava lá e eu tô muito feliz de você estar aqui hoje, e muito triste", confessou.

Déia ainda confortou o coração do comediante e exaltou que Paulo Gustavo ainda estava presente com eles. "Não fica triste. Ele tá aqui com a gente!", disse a mãe do humorista, que logo puxou Porchat para um abraço. "Ele jamais vai abandonar isso aqui. Ele tá aqui junto dos amigos, junto dos fãs. Eu tenho certeza disso", declarou Déa, apontando para o teatro.

Os dois ainda dividiram um momento de risadas. "Ele não gostava de me ver chorando", revelou Dona Déa. "Ele gostava de te ver falando palavrão", brincou Fábio, que ainda fez uma declaração final. "Eu só queria dizer que o espetáculo de hoje a gente queria dedicar a você e Paulo", finalizou.

Ao publicar o vídeo em suas redes sociais, Fábio Porchat ainda fez outra declaração para Paulo Gustavo e admitiu estar com saudades do amigo. "Há 19 anos eu montei uma peça com meu amigo de escola de teatro. Hoje eu dirijo uma peça com algumas daquelas cenas que foram tão importantes pra mim! Queria você aqui Paulo Gustavo!", escreveu ele.

Confira: