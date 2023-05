Clima de Paris seduz Monique Alfradique

A atriz Monique Alfradique mergulha na arte francesa e exalta o papel da mulher moderna

Não existe frio que intimide Monique Alfradique (36)! A atriz e apresentadora não se incomodou com as baixas temperaturas francesas durante tour pelos arredores de Paris, a Cidade Luz. Até mesmo em meio à neve, Monique criou coragem para registrar o momento a bordo de um biquíni! Seja pela culinária ou por toda trajetória histórica, a França conquistou o coração da atriz, que se encheu de entusiasmo a cada passeio: do luxuoso e imponente Palácio de Versalhes ao mergulho na cultura e na história do Museu do Louvre. “Adoro baixas temperaturas! Lido superbem. Além de ser uma desculpa para comer uma massa e tomar um vinhozinho”, brincou Monique, em papo exclusivo com a CARAS, no qual relembrou as delícias da viagem. De quebra, ela ainda fez uma reflexão sobre os desafios de ser mulher em meio à sociedade atual, inspirada em seu mais recente trabalho no teatro, o monólogo Quase Normal.

– Qual ponto alto da viagem?

– A minha visita ao Palácio de Versalhes! É um lugar repleto de história e luxo, além de diversos restaurantes, jardins, parques e lagos que formam um cenário magnífico a poucos minutos do centro de Paris. Foi palco de grandes momentos históricos e é um dos mais incríveis museus que já fui.

– O que descobriu de mais curioso sobre Paris?

– Passear pelo rio Senna é um charme. Ele foi recuperado e despoluído, acho que isso poderia ser uma inspiração e um incentivo para as águas no Brasil.

– Qual passeio mais te marcou durante a viagem?

– Andar pelas ruas de La Marais com suas galerias de arte, com obras lindíssimas e modernas, teatros e cafés. Também destacaria toda a emoção de ir ao Louvre e ver a Monalisa e toda a sua complexidade de tão pertinho.

– Você está desde 2019 em cartaz com o monólogo Quase Normal. Qual o impacto dessa experiência na carreira? Como tem sido a recepção do público?

– Sou apaixonada pelo teatro, foi onde comecei minha carreira. É muito especial poder estar no palco, agora, em turnê. É meu primeiro monólogo e eu sempre tive fascínio pela troca com o público e esse tipo de espetáculo oferece ao ator a experiência de estar sozinha no palco, mas abraçada pela plateia, é algo incrível. Também faço a produção executiva e essa experiência me trouxe e continua trazendo muitos aprendizados. Além disso, tem a reação positiva do público que me deixa muito feliz e realizada, sinto que eu estou no caminho certo.

– A peça fala sobre a mulher contemporânea. O que define essa mulher moderna?

– Minha personagem é uma mulher moderna, autêntica, impulsiva e dona do seu destino, que já passou por decepções amorosas, fracassos profissionais e péssimas experiências virtuais, mas, ainda assim, segue determinada em tentar levar uma vida normal, mesmo precisando lidar com todas as pressões da sociedade.

– E como a Monique lida com essas pressões da sociedade?

– Nós, mulheres, de forma geral, somos muito cobradas. E o fato de ser uma pessoa pública potencializa ainda mais essa cobrança, afinal, não é só o vizinho, ou aquela conhecida cuidando ou julgando o que eu faço, mas são as pessoas desconhecidas também. Ou seja, é inevitável não me identificar com as questões do espetáculo, até porque trouxemos muitas coisas da minha vivência para o palco... Mas procuro não lidar com essas cobranças de uma forma negativa. Com o tempo, aprendi a me posicionar e ignorar todas essas cobranças desnecessárias.

FOTOS: GABRIEL FARHAT