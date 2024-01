O que aconteceu com Lázaro Ramos? Entenda por que ator foi afastado de Elas por Elas

Lázaro Ramos foi afastado das gravações de Elas por Elas após ser internado em hospital

Lázaro Ramos, que estrela Elas por Elas como o personagem Mário Fofoca, foi afastado das gravações da novela nesta semana. Na última sexta-feira, 19, o ator foi internado em hospital e, após ter alta no domingo, 21, recebeu a orientação de ficar em repouso. Entenda o que aconteceu com o ator e por que ele precisou se afastar do folhetim.

Na última sexta-feira, 19, Taís Araújo, que é casada com Lázaro Ramos há 19 anos, precisou levar o marido ao hospital. De acordo com informações da assessoria do ator, o intérprete de Mário Fofoca ficou internado no hospital Mater Dei, em Salvador, na Bahia, até domingo, 21, com o diagnóstico de estafa.

Após receber alta, Lázaro Ramos foi orientado para se manter em repouso até o fim da próxima semana, antes de voltar para o trabalho no set de Elas por Elas. Enquanto o ator permanece afastado da novela, o ritmo das gravações ficou mais intenso, conforme apuração da CARAS Brasil.

A estafa, condição de Lázaro Ramos, é caracterizada pelo esgotamento físico ou mental, como explica a psicóloga Clenice Araújo ao portal Terra."O esgotamento físico pode ser um sinal de que o corpo não está conseguindo lidar eficazmente com as demandas emocionais, resultando em uma sensação de exaustão global".

"Isso muitas vezes ocorre quando se ultrapassa os limites naturais do corpo sem o devido descanso e recuperação. O sintoma é a fala do inconsciente, que grita e esperneia para ser ouvido", acrescenta a especialista.

Leia também: Leandra Leal mostra novas fotos inéditas de seu casamento intimista

Entre sintomas como fadiga persistente, tensão muscular e problemas gastrointestinais, a psicóloga destaca a importância de buscar apoio profissional: "Se o esgotamento persistir ou se tornar mais grave, procurar ajuda profissional, como um psicólogo ou médico, pode ser crucial para identificar e abordar questões subjacentes".