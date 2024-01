Lázaro Ramos é levado às pressas ao hospital. Saiba o diagnóstico

Lázaro Ramos desmaiou em sua casa na Bahia e precisou ser levado às pressas ao hospital por sua esposa, Taís Araujo, diz colunista

O ator Lázaro Ramos levou um susto com sua saúde e precisou ser internado. De acordo com o colunista Leo Dias, o artista desmaiou em sua casa em Salvador, na Bahia, na sexta-feira, 19, e levado às pressas ao hospital por sua esposa, a atriz Taís Araujo.

No hospital, ele foi diagnosticado com estafa, que é um esgotamento físico e mental. Assim, o artista ficou internado até este domingo, 21, quando recebeu alta. De acordo com a equipe de comunicação dele, Lázaro vai seguir com o período de repouso ao longo da semana.

Atualmente, o ator está no elenco da novela Elas Por Elas, da Globo, na qual interpreta o personagem Mário Fofoca. Ele e Taís são casados há muito anos e são pais de duas crianças, João Vicente, de 12 anos, e Maria Antonia, de 8 anos.

Lázaro Ramos completou 45 anos em novembro de 2023

Taís Araújo usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para o marido, Lázaro Ramos, que completou 45 anos de vida em novembro de 2023. A atriz publicou no feed do Instagram um vídeo trocando beijos com o aniversariante, enquanto segura um balão, e escreveu uma bela mensagem.

"Hoje o dia é todinho dele! E eu peço a Deus e aos santos e a todos os Orixás que abençoem e iluminem seu caminho, seus passos e suas escolhas. Peço a vida pra que continue a ser gentil contigo, peço que você tenha muita saúde e seja protegido de todo mal", começou a artista.

"Peço seu sorriso sempre, sua respiração tranquila, seu olhar esperançoso, sua inteligência aguçada. Peço seu bem, meu amor. Sempre! Te amo, te amo e te amo! Viva você hoje e todos os dias!", finalizou Taís, se declarando para Lázaro.