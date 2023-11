Taís Araújo presta bela homenagem no aniversário de Lázaro Ramos: "Viva você"

Lázaro Ramos completou 45 anos nesta quarta-feira, 1º, e ganhou uma homenagem especial de Taís Araújo

Taís Araújousou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para o marido, Lázaro Ramos, que completa 45 anos de vida nesta quarta-feira, 1º. A atriz publicou no feed do Instagram um vídeo trocando beijos com o aniversariante, enquanto segura um balão, e escreveu uma bela mensagem.

"Hoje o dia é todinho dele! E eu peço a Deus e aos santos e a todos os Orixás que abençoem e iluminem seu caminho, seus passos e suas escolhas. Peço a vida pra que continue a ser gentil contigo, peço que você tenha muita saúde e seja protegido de todo mal", começou a artista.

"Peço seu sorriso sempre, sua respiração tranquila, seu olhar esperançoso, sua inteligência aguçada. Peço seu bem, meu amor. Sempre! Te amo, te amo e te amo! Viva você hoje e todos os dias!", finalizou Taís, se declarando para Lázaro.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de felicitações para o ator. "Viva esse nosso amor!", disse a atriz Regina Casé. "Viva Lazinho!! Saúde e Alegria!", desejou Serginho Groisman. "Lindeza, parabéns, Lazinho saúde, saúde e saúde", falou Claudia Raia. "Parabéns, Lazinho! Deus abençoe vocês abundantemente", escreveu uma seguidora. "Parabéns, Lázaro. Toda sorte de bençãos sobre a sua vida! Felicidades!!!", comentou uma fã.

Lázaro, que está no ar na novela 'Elas Por Elas', interpretando o detetive Mário Fofoca, agradeceu o carinho da esposa. "Te amo. Obrigado por tudo e por tanto", escreveu ele.

Confira a publicação:

Taís Araujo e Lázaro Ramos fazem rara aparição com os filhos

A atriz Taís Araujo e o ator Lázaro Ramos foram flagrados no saguão de um aeroporto no Rio de Janeiro na companhia dos dois filhos, João Vicente, de 12 anos, e Maria Antônia, de 8 anos. Os quatro fizeram uma rara aparição juntos em público enquanto voltavam de uma viagem em família.

A família usava looks confortáveis e as crianças esbanjaram fofura enquanto usavam looks de frio. João apareceu com um casaco azul e calça bege, enquanto Maria usava saia preta e jaqueta na cor vinho. Veja as fotos!