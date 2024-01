Leandra Leal mostra novas fotos inéditas de seu casamento intimista

Celebrando um mês de casamento com Guilherme Burgos, a atriz Leandra Leal abriu mais um álbum de fotos e mostrou detalhes de sua cerimônia intimista

A atriz Leandra Leal usou as redes sociais nesta segunda-feira, 22, para celebrar um mês de casada com o cineasta Guilherme Burgos. Em seu perfil no Instagram, a artista aproveitou o momento especial para compartilhar novos registros da cerimônia, ocorrida em dezembro do ano passado, no Rio de Janeiro.

Em uma sequência de fotos, é possível ver alguns detalhes do local onde os dois realizaram o casamento, além da decoração na área interna, com muitas plantas e flores. Na legenda da publicação, ela se declarou ao amado: "Já faz um mês desse dia cheio de amor e sorte, família, amigos, crianças e todos os sonhos. Te amo, Gui", escreveu.

Júlia, filha de Landra Leal com Alê Youssef, aparece em uma das fotos carregando as alianças até o altar. A pequena, de apenas 9 anos, foi a responsável por ilustrar o convite de casamento entregue aos convidados.

Famosos como Taís Araujo, Lázaro Ramos, Sophie Charlotte, Daniel de Oliveira, Rita Wainer, Mariana Ximenes, Camila Pitanga, Débora Falabella e Emanuelle Araújo marcaram presença no casamento intimista de Leandra Leal e Guilherme Burgos.

Vale lembrar que os dois estão juntos desde maio de 2019 e celebraram a união em 2020, em uma praia de Búzios, mas sem a presença de convidados por causa da pandemia. Agora, eles fizeram uma festa com seus amigos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandra Leal (@leandraleal)

Leandra Leal exibe seu vestido de noiva

A atriz Leandra Leal caprichou na escolha do seu vestido de noiva para o seu casamento com o cineasta Guilherme Burgos. Os dois celebraram a união nesta quinta-feira, 21, em uma festa com a presença dos amigos e familiares no Rio de Janeiro durante a tarde. Assim, no início da noite, ela saiu do local da festa e posou para os paparazzi exibindo o seu look estiloso.

Para o seu grande dia, a estrela usou um vestido de noiva branco e longo. O look não teve alças e contou com um topo de capa com transparência e pequenos brilhos para enfeitar o colo dela. O penteado foi no estilo preço e ela ainda usou brincos de pérolas.

A festa de casamento aconteceu de forma intimista e com poucos convidados. Após a celebração, o casal reuniu os convidados para um almoço com direito a muito samba.