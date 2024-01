Com Lázaro Ramos afastado, roteiro de Elas por Elas passa por mudança

Intérprete de Mário Fofoca em Elas por Elas, Lázaro Ramos foi afastado da novela após ser internado, em Salvador, por estafa

No ar como Mário Fofoca em Elas por Elas, Lázaro Ramos (45) precisou ser afastado do folhetim após passar mal e ser internado na última sexta-feira, 19. Com a ausência do ator, o roteiro da trama precisou passar por algumas mudanças.

De acordo com o que a CARAS Brasil apurou, o ritmo de gravações se tornou mais intenso nesta semana após o afastamento de Lázaro Ramos . O artista ficou internado no hospital Mater Dei, em Salvador, na Bahia, e recebeu o diagnóstico de estafa —um esgotamento físico ou mental.

Segundo informações compartilhadas pela assessoria do ator, ele foi levado ao hospital pela esposa, Taís Araújo (45) e recebeu alta no último domingo, 21. A recomendação médica é para que o artista fique em repouso até o fim da próxima semana antes de retornar ao trabalho.

Leia também: Lázaro Ramos leva paixão pelo futebol das origens para a TV, após ser escalado para premiação

Na trama, Lázaro Ramos interpreta um detetive atrapalhado. Irmão de Taís (Késia), Mário Fofoca foi contratado por Lara (Deborah Secco) para investigar quem era a amante de seu marido, Átila (Sergio Guizé). Ele também mantinha uma paixão platônica por Érica (Monique Alfradique), mulher de seu melhor amigo, Edu (Luís Navarro).

Ao longo da história, Mário Fofoca e Lara se apaixonam e acabam vivendo um romance. Porém, tudo vai por água abaixo quando a advogada descobre quem é a amante de Átila, e resolve colocar um ponto final na relação com o detetive.

Além da novela, Lázaro Ramos também pode ser visto em dois recentes projetos cinematográficos: Ó Paí, Ó 2 e O Primeiro Natal do Mundo. Desde sua internação e alta hospitalar, o artista ainda não apareceu nas redes sociais.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO MAIS RECENTE DE LÁZARO RAMOS: