Mariana Goldfarb faz tour pela casa nova após divórcio com Cauã Reymond

Recém-separada de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb exibe todos os detalhes de seu novo endereço no Rio de Janeiro

A modelo e apresentadora Mariana Goldfarb decidiu dar início a um novo capítulo em sua vida após o divórcio com o galã Cauã Reymond. Depois de uma temporada curtindo o melhor do verão Europeu, a modelo retornou ao Brasil e usou as redes sociais para exibir todos os detalhes de seu novo endereço no Rio de Janeiro.

Mariana abriu as portas de sua casa nova em um pequeno tour pelo stories do Instagram. Com ar de renovação e independência, a modelo contou que ainda está estilizando os ambientes: "Eu não queria mostrar antes de estar tudo no lugar, mas não consegui. Então, vou ter que mostrar só um pouquinho, mas vai ter muita mudança”, ela explicou.

Para iniciar o tour, Mari deu uma volta na cozinha e mostrou que já recebeu diversos presentes dos amigos e familiares para a casa nova, como louças e porcelanas. Na sequência, ela exibiu o cantinho que preparou para tomar café da manhã, em frente a uma janela com muita luz do sol para energizar o ambiente.

No térreo, Mariana mostrou sua sala de jantar e sala de estar, que conta com poucos móveis por enquanto: “Está tudo vazio ainda, vou colocar umas plantas (...). Aqui é muito legal. Tem um vinil, um projetor”, ela se derreteu pela nova casa. Mariana também mostrou a área externa: "É a minha área favorita, pega muito sol”, ela contou.

Para finalizar o tour, a modelo fez um pedido para os amigos e familiares que forem visitá-la na casa nova: "Todo mundo que vier, [pode] trazer uma plantinha. Eu gosto de receber plantas, não precisa ser flor. Gosto de planta no vaso, sabe? Para deixar aqui em casa, deixar um pedacinho de vocês...E, ai, gente, estou tão feliz”, ela finalizou.

Vale lembrar que Mariana Goldfarb e Cauã Reymond se relacionaram entre 2016 e abril deste ano, quando anunciaram o divórcio pelas redes sociais.

Mariana Goldfarb reflete sobre período sozinha após fim do casamento:

No início desta semana, Mariana Goldfarb usou as redes sociais para fazer uma reflexão após passar 40 dias viajando sozinha pela Europa após o fim de seu casamento com o ator Cauã Reymond. Ela confessou que esse período foi muito importante para aproveitar sua própria companhia. Confira o relato!