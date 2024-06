Mariana Goldfarb abre álbum de fotos românticas ao lado do namorado

Casalzão! Apaixonada, a influenciadora Mariana Goldfarb mostrou momentos especiais com o namorado, o empresário Rafael Kemp

A nutricionista e influenciadora digital Mariana Goldfarb não esconde o quanto está apaixonada! No domingo, 2, ela publicou diversos registros especiais com o novo namorado, o empresário Rafael Kemp, e mostrou que iniciou o mês de junho muito bem acompanhada.

Em seu Instagram oficial, Mariana abriu o álbum de fotos e encantou os internautas ao surgir abraçadinha com o amado em alguns cliques. Além de momentos em clima de romance, a famosa também compartilhou imagens de um alongamento com o companheiro e paisagens na praia.

Nos comentários, diversos amigos e seguidores desejaram felicidades ao casal. "Seja muito feliz, Mari", escreveu a atriz Camila Queiroz. "Aaaaa, sua maravilhosa, você merece ser muito feliz! Viva o amor!", disse uma admiradora. "Carinha de felicidade, sejam felizes!", falou outra.

Vale lembrar que esse é o primeiro relacionamento que Mariana Goldfarb assume publicamente desde que anunciou o término de seu casamento com o ator Cauã Reymond, em 2023. A influenciadora compartilhou a primeira foto junto com Rafael Kemp no dia 26 de maio deste ano, quando confirmou que estava comprometida.

Quem é o namorado de Mariana Goldfarb?

Este é o primeiro relacionamento público de Mariana desde o fim de seu casamento com o ator Cauã Reymond, em 2023. Rafael é carioca, tem 29 anos e administra uma marca de bolsas e acessórios sustentáveis ao lado da mãe, Márcia, e do irmão gêmeo, Gustavo.

Além de cofundador da empresa, ele também atua como diretor de crescimento do negócio em família. A marca, inclusive, o fez ser listado pela revista norte-americana Forbes Under 30 como um dos principais talentos com menos de 30 anos.

Apesar do grande talento, Rafael Kemp é discreto em sua vida pessoal. O surfista possui cerca de 400 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Na conta, ele costuma publicar imagens ao lado de amigos, familiares e momentos de lazer, principalmente no mar.