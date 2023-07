Quem é Daze? Conheça a namorada da filha de Carla Perez e Xandy

Filha de Carla Perez e Xandy assumiu publicamente namoro nesta quinta-feira, 27

Camilly Victória, filha de Carla Perez e Xandy, se tornou assunto nesta quinta-feira, 27, ao assumir publicamente o romance com Daze. O romance das duas já vinha sendo especulado desde o mês de junho, gerando até boatos de desentendimentos na família —que logo foram desmentidos.

A namorada da filha de Carla Perez e Xandy é bastante reservada quanto à vida pessoal , assim como Camilly Victória. Apesar disso, ela tornou o relacionamento público um dia antes da amada, na última quarta-feira, 26, ao compartilhar uma foto das duas se beijando dentro de um carro.

Em seu perfil do Instagram, a jovem possui pouco mais de 6.000 seguidores e apenas nove publicações no feed, sendo a primeira de março de 2022. Na maioria das publicações, Daze mostra seu estilo nas roupas, que é uma junção entre o street style e social.

Além disso, ela usa uma bandeira do Haiti na rede, que também está no retrovisor de seu carro. Daze aparenta morar em Austin, capital do Texas, nos Estados Unidos, levando em consideração a localização de algumas de suas publicações.

Em seus destaques do Instagram é possível descobrir que ela já trabalhou pelo Exército dos Estados Unidos. Uma de suas publicações mais antigas tem a localização a Base Aérea de Osan, localizada na Coreia do Sul.

Antes de assumirem publicamente o namoro, a filha de Carla Perez e Daze já interagiam bastante nas redes sociais, trocando elogios. Em uma das publicações mais antigas no feed da jovem, compartilhada em meados de fevereiro, Camilly Victória já se declarava para a amada.

CONFIRA FOTOS DE DAZE, NAMORADA DA FILHA DE CARLA PEREZ E XANDY:

