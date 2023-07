Carla Perez manda recado após filha assumir namorada: "Pessoas hipócritas"

Carla Perez manda recado após filha assumir namoro com Daze; as duas apareceram juntinhas

A cantora Carla Perez mandou um recado bem direto nas redes sociais nesta sexta-feira, 28, após a filha assumir publicamente que está namorando. Em um recado corajoso, ela rebateu possíveis críticas que está recebendo.

Mais cedo, Camilly Victoria assumiu namoro com Daze. Desde o mês passado, rumores apontaram que as duas estavam juntas, mas só agora a filha de Xanndy decidiu se pronunciar publicamente assumindo o romance.

Após a decisão da herdeira, a loira foi direta. "Status do dia: sem paciência para pessoas hipócritas", disparou Carla Perez. Imediatamente, fãs relacionaram o post com a decisão da jovem de tornar público seu romance.

Vale lembrar que Camilly Victoria é a filha mais velha do casal e está com 21 anos. Ela é irmã do estudante Victor Alexandre, de 20 anos. Nas últimas semanas, Camilly Victória se pronunciou após boatos de que ela estaria brigada com a família.

"Fico triste em ter que vir aqui para desmentir e explicar qualquer coisa sobre minha vida pessoal e de minha família, mas como essa situação está tomando uma proporção enorme, quero ser 100% honesta. Primeiro, que eu não entendo o pq pessoas ainda acreditam em posts de página de fofoca. Segundo, que entendo menos ainda o pq pessoas tão infelizes mentem sobre a vida dos outros, só para ter engajamento nas redes sociais e afetar o trabalho deles. Como já disse antes, sempre fui muito reservada sobre minha vida pessoal", disse ela.

Veja:

Carla Perez se declara para Camilly Victória após boatos de briga familiar

A dançarina Carla Perez decidiu rebater todo e qualquer rumor sobre uma briga familiar! A famosa se declarou para sua filha, Camilly Victória, que está de volta ao Brasil, depois das polêmicas envolvendo seu possível namoro com uma mulher e seu pai, o cantor Xanddy.

A jovem, que mora nos Estados Unidos da América junto dos pais, posou em frente à mansão da família em Salvador, na Bahia, onde a família possui uma casa em um condomínio de luxo em Alphaville, e outra de veraneio, em Guarajuba.