Filha de Carla Perez e Xanddy se pronuncia sobre os rumores: 'Eles me amam'

Filha de Carla Perez e Xanddy, Camilly Victória rebate rumores de que o pai não teria apoiado novo relacionamento: 'Meu pai tem um coração tão gigante'

A jovem Camilly Victória, que é filha de Carla Perez e Xanddy, rompeu o silêncio sobre boatos envolvendo a sua vida pessoal. Ela virou manchete nesta terça-feira, 13, quando surgiram rumores de que ela estaria namorando outra mulher e o pai não teria apoiado o novo relacionamento. Porém, ela decidiu se pronunciar em um desabafo nas redes sociais.

Camilly disse fez elogios para o pai e disse que sempre recebeu apoio deles ao longo de sua vida. No entanto, ela não confirmou ou negou o suposto novo relacionamento. Em seu texto, ela detonou os rumores sobre a sua vida pessoal.

"Fico triste em ter que vir aqui para desmentir e explicar qualquer coisa sobre minha vida pessoal e de minha família, mas como essa situação está tomando uma proporção enorme, quero ser 100% honesta.

Primeiro, que eu não entendo o pq pessoas ainda acreditam em posts de página de fofoca. Segundo, que entendo menos ainda o pq pessoas tão infelizes mentem sobre a vida dos outros, só para ter engajamento nas redes sociais e afetar o trabalho deles. Como já disse antes, sempre fui muito reservada sobre minha vida pessoal", disse ela.

"Meus pais me criaram e me educaram muito bem, sempre com MUITO amor, apoio e respeito. Eles me amam, aceitam e respeitam como EU sou, nem mais nem menos. Sempre deixaram muito claro que me apoiam em tudo. Me sinto desrespeitada em ver que minha sexualidade está sendo um tópico de discussão, e mais desrespeitada ainda em ver que mentiram sobre meus pais não me apoiarem para chamar mais atenção", continuou.

Por fim, a jovem disse: "Meu pai fez um projeto LINDO ontem, um projeto que ele estava tão feliz e ansioso para apresentar e dar de presente para sua torcida no aniversário dele, e pessoas infelizes com intenções de deixar ele mal e fazer com q outras pessoas falassem mal dele, mentiram para ofuscar o brilho e o talento dele. Meu pai tem um coração tão gigante e ver esses sanguessugas inventando coisas pra magoar ele e nossa família, prova que, não expor nossas vidas nas redes é a melhor coisa que podemos fazer. Bom enfim… Meus pais me amam, eu amo meus pais, e estamos todos felizes juntinhos cuidando das nossas vidas e não desejando o mal a ninguém. Vocês deveriam fazer o mesmo".

Filho de Carla Perez e Xanddy exibe o corpo musculoso

O jovem Victor Alexandre, que é o filho caçula de Carla Perez e Xanddy e tem 19 anos, ostentou o seu corpo musculoso nas redes sociais no último final de semana. O rapaz mostrou que está com o físico esculpido ao caprichar nas poses em um vestiário para exibir seus braços musculosos, as costas definidas e o abdômen com gominhos.

“Sem dias de folga”, disse ele na legenda. O pai dele elogiou o herdeiro. “Te amo, filhão. Quebra tudo”, comentou Xanddy. E a mãe brincou: “Eu que pari sozinha, viu, Xanddy? Filho, você está brocando, assim não dá para te acompanhar”. A irmã dele, Camilly Victoria, elogiou o rapaz. “Nem posso mais te chamar de irmãozinho. Que orgulho de você”, escreveu.