Após denúncia, Daniel Erthal perde kombi que ganhou para trabalhar: "Incomodou"

Ex-galã de Malhação, o ator Daniel Erthal gravou um vídeo explicando o motivo de ter perdido a kombi que ganhou para trabalhar como ambulante

Daniel Erthal, ex-galã de Malhação, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 6, para revelar que perdeu a kombi que havia ganhado de presente de seus clientes após viralizar como vendedor ambulante.

No Instagram, o ator, que está filmando um longa-metragem, contou o veículo foi apreendido após uma denúncia. "Resolvi gravar este vídeo para vocês para explicar o que aconteceu com a kombi. Estou aqui em Miguel Pereira filmando um longa-metragem. Já tem mais de dez dias. Deixei a minha kombi no mesmo lugar, na Rua Anita Garibaldi, entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Figueiredo Magalhães (no bairro de Copacabana, na Zona Sul da cidade do Rio). Infelizmente, eu perdi a kombi hoje", começou ele.

"A pessoa que me ajudou, o Tiago, não sabia dos débitos. Tem dívida ativa. Eu tentei ajudar uma pessoa que estava precisando, num dia de chuva, antes de eu viajar para cá. Ele estava precisando e provavelmente ficou dormindo esses dias todos (no veículo). Isso incomodou pessoas em Copacabana. Fui denunciado. No lugar é permitido estacionar, só que a minha kombi estava sem a porta", relatou ele.

Erthal explicou que o veículo estava com diversas multas, por isso, não conseguiu recuperá-la. "Quando eu fui esmiuçar com o despachante, fiquei sabendo que a kombi tem quase R$ 50 mil de débito, dívida ativa de uma empresa, uma mercearia. Infelizmente, eu não vou assumir isso. Felizmente eu não vou assumir isso. E é isso. Ficam as histórias com vocês, ficam os vídeos. Vão lá assistir. Ficam boas memórias e aprendizados. É triste, porque a gente já tinha pensado em muita coisa. Seria uma ótima oportunidade com essa kombi para a gente estar mais próximo de todo mundo que tem abraçado a gente, ali na Rua Santa Clara. E agora sem a kombi fica tudo mais distante."

"Mas como eu falei anteriormente, ficam as memórias que a gente teve na kombi. Foram dois meses e meio muito intensos. É triste, mas vamos para frente, bola para frente, tem coisas boas acontecendo. Às vezes, a gente planeja uma coisa e essa coisa que a gente planejou tanto é adiada. A gente tem que praticar a aceitação. Vamos ser felizes com o que a gente tem hoje", acrescentou.

Por fim, Daniel ainda falou sobre o dinheiro que investiu no veículo. "E falando desse projeto com a kombi, é um projeto que a gente iria fazer uma reforma. Por isso que eu digo, como a gente iria fazer uma reforma se ela está em dívida? Se eu soubesse disso, eu jamais colocaria qualquer dinheiro na kombi. Eu coloquei R$ 2 mil para consertar. Eu ganhei a mão de obra, mas eu gastei com peça. Nem teria gastado isso se eu soubesse que tinha R$ 50 mil em dívidas. Sei que quem me deu fez na boa intenção, mas não dependia só de duas partes", completou.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniel Erthal (@erthalera)

Daniel Erthal vira alvo de disputas após viralizar como vendedor ambulante

Desde a virada do ano, o ator Daniel Erthal tem se tornado um dos nomes mais populares nas redes sociais após fãs descobrirem seu novo investimento: vender cerveja nas ruas de Copacabana, no Rio de Janeiro. Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-global revelou detalhes do empreendimento e confessou que se tornou alvo de disputa entre grandes marcas para realizar publicidades.

"Ainda não vi tudo, não consegui ver todos os e-mails que estão chegando, mas a maioria são campanhas", disse ele, que viu sua vida dar um verdadeiro giro de 360 graus em poucos dias. Segundo Daniel, a maioria das propostas são de cervejarias famosas. "Tenho que saber qual é a cerveja que eu quero que me represente e que represente a Ilha da Sede. É uma coisa que eu não posso decidir assim, sabe? Então vou pensar muito e conversar com pessoas que eu admiro como empresários. E aí vou tomar uma decisão, para no carnaval eu começar a operar com uma marca só", afirmou.