Ex-galã de Malhação, Daniel Erthal trabalha como ambulante: "Vendemos bem"

Daniel Erthal trabalha como ambulante nas ruas do Rio de Janeiro; ator publicou vídeos em que surge empurrando carrinho

Galã de Malhação, o ator Daniel Erthal está trabalhando como vendedor ambulante. Em suas redes sociais, o galã tem compartilhado a sua rotina vendendo latinhas de cerveja pelas ruas de Copacabana.

Em uma série de publicações, o bonitão de 41 anos surge empurrando o carrinho. Ele aproveitou para trabalhar na Praia de Copacabana durante o réveillon, área em que o espaço fica recheado de turistas de todo o mundo.

Em um dos vídeos, ele comemora os resultados - ele criou até um perfil para divulgar seu trabalho. "Vendemos bem. Fiquei até às 6h da manhã vendendo", afirmou ele. O galã também contou que está no ramo há pouco tempo, desde dezembro.

Nos últimos anos, Daniel Erthal fez trabalhos em novelas da Record TV, como Jezabel e Os Dez Mandamentos. O galã também fez participações especiais em tramas da Globo como Rock Story e Cara e Coragem.

Veja fotos e vídeos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniel Erthal (@erthalera)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniel Erthal (@erthalera)

Bruno Gadiol faz tatuagem inusitada

O ator Bruno Gadiol decidiu fazer uma tatuagem com um desenho inusitado ao lado de uma amiga de longa data. O artista revelou que os dois tatuaram o desenho de uma vaca no braço e contou qual foi o motivo da escolha inesperada.

“Fizemos uma tatuagem da amizade! Mas uma vaca, Bruno? Sim, uma vaca! Mas por que, ó céus?! Veja as outras fotos do carrossel e entenderás”, disse ele na legenda do post.

Vale lembrar que Bruno fez muito sucesso em Malhação, quando viveu o jovem estudante Guto, que fazia par romântico com Benê ( Daphne Bozaski). Além disso, o ator também canta e foi destaque no The Voice Brasil de 2016. Hoje em dia, ele se dedica a sua carreira musical e já lançou algumas músicas.