Ex-Malhação se emociona ao ganhar kombi para trabalhar como ambulante

Daniel Erthal, ex-Malhação, fica emocionado ao ganhar kombi de presente de seus clientes para ajudar em seu trabalho como ambulante

O ator Daniel Erthal, que ficou conhecido por seu papel como galã em 'Malhação', alcançou grande repercussão ao compartilhar sua rotina como vendedor ambulante nas redes sociais. Nesta terça-feira, 8, ele se emocionou ao revelar em seu perfil que recebeu uma surpresa especial de seus clientes. Após viralizar, ele ganhou uma Kombi de presente.

Através de sua conta oficial no Instagram, o ator comoveu ao compartilhar um registro de quando recebeu a surpresa durante a madrugada: “Vamos reformar essa Kombi! Tá andando, isso que importa, tá andando”, disse emocionado com o veículo, que foi presenteado por um casal de clientes de sua barraquinha de bebidas.

“Vocês que me deram, tropa! Obrigado! Tô pinto no lixo. Como dorme?", o galã se emocionou ao compartilhar outro vídeo em que já aparece dirigindo o veículo pelas ruas do Rio de Janeiro, onde firmou seu empreendimento. Inclusive, ele revelou que pretende usar a kombi para transportar as bebidas que vende em sua barraquinha.

Nos comentários, os seguidores se emocionaram e deixaram mensagens de apoio para Daniel: “Você merece muito, Dani, por se reinventar e empreender muito bem”, exaltou uma admiradora. “Já consigo ver ele bem lindo e pintado com um slogan gigante da sua marca”, disse mais um. “Brasileiro nato na luta e dificuldade, isso nos representa!!!”, disse outro.

Vale lembrar que Daniel ganhou destaque na semana passada, quando uma série de publicações em que em que aparece empurrando seu carrinho de bebidas viralizou nas redes sociais. Ele aproveitou para trabalhar na Praia de Copacabana durante o réveillon, área em que o espaço fica recheado de turistas de todo o mundo e foi reconhecido.

Em um dos vídeos, o ex-galã comemora os resultados - ele criou até um perfil para divulgar seu trabalho. "Vendemos bem. Fiquei até às 6h da manhã vendendo", afirmou ele. O galã também contou que decidiu empreender no ramo há pouco tempo, desde dezembro, depois que finalizou seus últimos projetos na televisão.

Daniel Erthal vira alvo de disputa:

Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-global revelou detalhes do empreendimento e confessou que se tornou alvo de disputa entre grandes marcas para realizar publicidades: "Ainda não vi tudo, não consegui ver todos os e-mails que estão chegando, mas a maioria são campanhas", disse ele, que viu sua vida dar um verdadeiro giro de 360 graus em poucos dias.