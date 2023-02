Ela cresceu! Filha de César Filho se forma na faculdade: ''Missão cumprida''

Filha de César Filho se formou na faculdade e fotos do momento especial foram publicadas pela mãe, Elaine Mickely; veja

A filha mais velha do apresentador César Filho (62), Luma César (22), está formada na faculdade. Na rede social, a mamãe coruja, Elaine Mickely (42), compartilhou fotos do momento especial da conquista da herdeira e encantou os internautas com os registros da família.

Babando pela garota, a esposa do comunicador exibiu um pouco da formatura da jovem em uma faculdade de São Paulo. O curso escolhido por Luma César foi Publicidade e Propaganda.

"Filha amada @luma.cesar, mais uma jornada se encerra! Mais um ciclo realizado com sucesso!

Mais uma linda trajetória trilhada por você com tanta dedicação e amor! Quanto orgulho filha!

Que honra ver você se formando!", disse Elaine.

"E não é somente pelo diploma, mas sim por muitos momentos que não foram fáceis, mas você esteve ali, firme, dando o seu melhor, consistente e presente no seu compromisso! Parabéns minha filha! Parabéns pela sua entrega, pela sua disponibilidade e pela sua sabedoria durante esses 4 anos…", falou a esposa de César Filho.

"Você conquistou algo que muitos não conseguem, por indisciplina, por descaso, por falta de oportunidade ou até por falta de responsabilidade, mas, ontem, você recebeu o seu merecido diploma!

Missão cumprida! Só queremos que você seja muito feliz! Estaremos sempre aqui pra você e por você…

E Deus estará cuidando de cada detalhe… Que ELE, abençoe grandemente os seus caminhos, as suas escolhas e a sua vida! Te amamos muito e infinito!", declarou a atriz.

Veja as fotos da formatura da filha de César Filho e Elaine Mickely:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ELAINE MICKELY (@elainemickely)

Elaine Mickely e a filha usam biquínis combinando nas férias em família

A modelo Elaine Mickely e a filha, Luma Cesar, arrasaram na escolha dos looks para curtirem um dia na praia durante as férias em família. Recentemente, as duas apareceram com biquínis laranja combinando e aproveitaram para fazer um ensaio fotográfico juntas em um cenário paradisíaco.

Nas fotos, elas mostraram que estão com os corpos sarados e cada dia mais lindas. “Minha princesa mais linda do universo. Em sintonia sempre! Te amo infinitamente filha!”, disse Elaine na legenda.