Em Miami, filha de César Filho ganha aniversário em barco

Apresentador César Filho compartilhou fotos da festa dos 22 anos da herdeira durante viagem nos EUA

Nesta quarta-feira, 03, o apresentador César Filho e a atriz Elaine Mickely comemoram o aniversário da filha mais velha, Luma César, em grande estilo durante a viagem que estão fazendo pelos EUA.

Na rede social, os papais compartilharam fotos da festa que tiveram durante um passeio de barco por Miami com amigos e do bolinho que a garota ganhou em um restaurante para os seus 22 anos.

"Momentos inesquecíveis do aniversário da nossa princesa mais perfeita do universo, @luma.cesar só com pessoas especiais que amamos muito", falou Elaine Mickely sobre o dia especial que tiveram fora do Brasil.

Nos cliques, a esposa do apresentador da Record TV deu um show de beleza ao surgir de biquíni ao lado da herdeira. As duas esbanjaram boa forma com estilo e elegância.

Ainda no últimos dias, César Filho impressionou ao mostrar como os filhos cresceram. Ao lado de Luma César, o herdeiro mais novo do apresentador, Luigi César (18), apareceu em um registro encantador com a irmã.

Angélica relembra namoro com César Filho

Nas últimas semanas, a apresentadora Angélica (48) deu o que falar ao relembrar o namoro que teve com César Filho durante no passado. No podcast de Giovanna Ewbank (35) e Fernanda Paes Leme (39), o Quem Pode, Pod, a esposa de Luciano Huck (50) contou como foi o namoro que teve aos 15 anos com o comunicador da Record TV, que na época tinha 28.

"Primeiro namoro sério foi com 15, eu tinha 15 e ele tinha 28, perdi minha virgindade com 17, foi um namoro longo pela falta de namoro, ele foi um super namorado, eu não tinha tempo, ele ia nos shows pra me ver", falou um pouco como foi o relacionamento sério.

