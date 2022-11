Elaine Mickely e a filha usam biquínis combinando nas férias em família

Tal mãe, tal filha! Elaine Mickely e Luma Cesar exibem os corpos sarados em fotos de biquíni laranja

A modelo Elaine Mickely e a filha, Luma Cesar, arrasaram na escolha dos looks para curtirem um dia na praia durante as férias em família. Nesta semana, as duas apareceram com biquínis laranja combinando e aproveitaram para fazer um ensaio fotográfico juntas em um cenário paradisíaco.

Nas fotos, elas mostraram que estão com os corpos sarados e cada dia mais lindas. “Minha princesa mais linda do universo. Em sintonia sempre! Te amo infinitamente filha!”, disse Elaine na legenda.

Luma Cesar é fruto do casamento de Elaine Mickely com o jornalista Cesar Filho. Os dois também são pais de Luigi Cesar.

Vale lembrar que Luma completou 22 anos recentemente, e César Filho (61) e Elaine Mickely comemoraram a data em grande estilo. Nas redes sociais, os papais compartilharam fotos da festa que fizeram durante um passeio de barco por Miami, além disso, também mostraram o bolo que a aniversariante ganhou em um restaurante. "Momentos inesquecíveis do aniversário da nossa princesa mais perfeita do universo, @luma.cesar só com pessoas especiais que amamos muito", falou Elaine.

Veja as fotos de Elaine Mickely e Luma Cesar: