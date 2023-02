Filha de César Filho namora estrangeiro dono de aplicativo: ''Conheceu durante a quarentena''

Namorado da filha de César Filho foi apresentado por Elaine Mickely na rede social e revelações surpreenderam os fãs

A filha de César Filho (62), Luma César (22), está namorando há quase dois anos um rapaz de 23 anos chamado Ed Beccle. E para matar a curiosidade sobre o rapaz a esposa do apresentador, Elaine Mickely (42), abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social para apresentá-lo melhor.

Com sotaque em inglês, o jovem, nascido em Hong Kong, mas que mora atualmente mora em Los Angeles (EUA) e Londres (Inglaterra), contou um pouco de sua história de amor com a herdeira do comunicador e seu relacionamento com a família dela.

Resumidamente, ele falou como conheceu a amada no México. "Conheci Luma no México, tivemos um grande jantar e quatro dias depois fomo num barco", disse como se tornaram amigos.

"A gente se conheceu durante a quarentena, que fomos pra lá tomar vacina e coincidentemente ele estava lá", falou Elaine Mickely.

Ainda durante os stories da sogra, Ed Beccle, que fica hospedado na casa de César Filho no Brasil, revelou que pode fazer seu trabalho em qualquer lugar do mundo já que desenvolveu um aplicativo cristão com devocionais e outras reflexões sobre Deus. Ele também declarou amar o país, seus sogros famosos e toda a família de Luma César.

O genro de César Filho comentou quando deseja casar com a namorada. "Eu quero agora, mas eu preciso esperar pros meus pais brasileiros dizerem sim", disse sobre os sogros.

Ainda nos últimos dias, a filha de Elaine Mickely e do apresentador da Record TV se formou na faculdade em Publicidade e Propaganda. Registros do momento foram compartilhados pela atriz na rede social.

