Cesar Filho e Elaine Mickely celebram noivado da filha: 'Quanta alegria'

Filha do apresentador Cesar Filho, Luma Cesar foi pedida em casamento em um cenário romântico com direito a balões e flores vermelhas

O apresentador Cesar Filho e a esposa, Elaine Mickely, usaram as redes sociais neste sábado, 8, para celebrar uma grande novidade em família: o noivado da filha, Luma Cesar. A herdeira do casal foi pedida em casamento e algumas fotos do momento especial foram compartilhadas através do Instagram.

Em uma publicação realizada em conjunto, Cesar Filho e Elaine parabenizaram os noivos por darem um passo importante. Luma conheceu o jovem inglês Ed Beccle em 2021, no México, ainda na pandemia de Covid-19. Na época, antes de viajar para os Estados Unidos, os passageiros precisavam passar 15 dias isolados no país.

"Mais uma vontade do Senhor se cumprindo em nossas vidas!!! Nossa princesa ficou noiva desse encanto de homem, que já é nosso quarto filho. Quanta alegria em nossos corações!

A benção de Deus é geracional e por isso, já está sobre a vida de vocês!!! We love you guys [Nós amamos vocês]", escreveram os pais de Luma Cesar na legenda.

O pedido romântico de casamento contou com uma belíssima decoração vermelha com balões em formato de coração e flores por toda a residência. Além disso, detalhes do anel de noivado também foram exibidos nas imagens.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ELAINE MICKELY (@elainemickely)

A filha do jornalista também publicou em seu perfil oficial fotos do pedido romântico de casamento, juntamente com uma bela declaração de amor em inglês ao, agora, noivo. "Amor, com você aprendo todos os dias o que é o amor e o que significa amar. Você me ensina sobre companheirismo, gentileza, bondade, generosidade, mas acima de tudo, amor. Sobre amar como Jesus ama", iniciou ela.

"Compartilhar a vida com você é um privilégio. Mal posso esperar pelo resto de nossas vidas juntos. Sou muito grata a Deus por me confiar para ser sua parceira, para te amar e estar sempre ao seu lado. Hoje, mais uma vez, vi Suas promessas para nossas vidas se tornarem realidade. Eu escolho amar você infinitamente hoje, amanhã e todos os dias que virão! Estou tão feliz - e é para sempre!!!", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luma (@luma.cesar)

Elaine Mickely faz festa de aniversário emocionante em sua mansão

A esposa de César Filho, Elaine Mickely, fez uma festa especial em sua mansão luxuosa para comemorar seu aniversário de 44 anos com muito estilo, amor e deus. Em sua casa, a famosa montou um evento deslumbrante e promoveu uma noite de louvor.

Com muitas flores e usando um vestido rosa nude rendado, a atriz celebrou a data ao lado de amigos e familiares. Alguns famosos como Carlos Alberto de Nóbrega e Celso Portiolli marcam presença no momento intimista; confira detalhes da festa!