Larissa Manoela ostenta corpão sarado em dia de praia: "Perfeita"

A atriz Larissa Manoela arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao postar várias fotos curtindo o dia em uma praia do Rio

Larissa Manoela agitou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 13, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando beleza em uma praia do Rio de Janeiro.

A atriz aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado e chamou a atenção ao posar toda sorridente, além disso, ela também impressionou ao exibir suas curvas e sua barriga sarada. Para o momento de lazer, a mulher do ator André Luiz Frambach surgiu usando um biquíni sem alças verde e azul.

"Outono solar", escreveu ela na legenda da publicação, recebendo diversos elogios dos internautas. "Gata", comentou Maisa Silva. "Sempre fico incrédula no quanto você é linda", disse uma seguidora. "A barriguinha que eu queria ter", confessou outra. "Perfeita demais", falou uma fã. "Você é maravilhosa e linda demais", afirmou mais uma.

André Luiz Frambach, com quem Larissa se casou em dezembro do ano passado, também se derreteu pelos cliques da amada. "Eeeeh outono lindo hein", escreveu o ator.

Maisa pode 'pegar' lugar de Larissa Manoela na Globo

Após algum tempo fora da TV, desde o fim de seu progama no SBT, Maisa Silva pode voltar às telinhas e no lugar de Larissa Manoela. Segundo informações da jornalista Duh Seco, em nota publicada nessa quarta-feira, 5, pelo Observatório da TV, a ex-apresentadora da emissora de Silvio Santos poderá estrelar em uma novela na Globo.

Após a amiga recusar o papel, Maisa teria sido cogitada para atuar em Garota do Momento, trama desenvolvida por Alessandra Poggi. Afinal, na Globo, a rosto dela tem se tornado comum como convidada, como no Conversa com Bial e no Domingão com Huck. Garota do Momento será uma novela de época, ambientada nos anos 1950. Saiba mais!