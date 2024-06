Daniella Cicarelli causa ao surgir maquiada na piscina: 'Deslumbrante'

Em praia fora do Brasil, Daniella Cicarelli causa ao exibir seu físico atual em fotos maquiada na piscina; veja como a apresentadora está

A apresentadora Daniella Cicarelli chamou a atenção nesta sexta-feira, 14, ao compartilhar fotos que fez na piscina durante sua viagem para a praia de St. Barths, no Caribe. Na ilha frequentada por milionários, a famosa esbanjou sua beleza e impressionou com seu físico atual.

Esportista, a modelo chocou ao ostentar seu tanquinho e curvas bem torneadas no ensaio protagonizado com um biquíni vermelho. Combinando com o traje de banho, Daniella Cicarelli surgiu com um batom da mesma cor nos lábios e não passou despercebida.

"O lado mais selvagem e dramático de St. Barths", disse ela ao exibir os registros. Nos comentários, os internautas ficaram impactados com a beleza da musa. "Que deslumbrante", elogiaram. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Daniella Cicarelli se declarou para o marido, o empresário Guilherme Menge, com fotos deles em St. Barth. Inclusive, ela revelou um clique inédito do casamento deles na ilha que aconteceu em 2018. A união foi a terceira da vida da modelo que se casou com o pai de sua única filha Ana Beatriz, Frederico Schiliró, com quem ficou até 2015. Antes disso, a famosa teve uma cerimônia luxuosa com o jogador Ronaldo em fevereiro de 2005.

Veja as fotos de Daniella Cicarelli:

